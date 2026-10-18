Papa Leon a anunţat duminică faptul că îşi va relua treptat activităţile obişnuite, în prima sa apariţie publică după intervenţia chirurgicală pentru cancer pulmonar suferită în urmă cu cinci zile.

Suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a salutat mulţimea adunată în Piaţa Sfântul Petru, de la o fereastră a Palatului Apostolic, şi le-a mulţumit credincioşilor din întreaga lume pentru rugăciunile lor.

„După ce am depăşit această etapă delicată, îmi voi relua acum treptat activităţile, întotdeauna cu ajutorul lui Dumnezeu şi al rugăciunilor voastre”, a declarat Papa Leon, vorbind cu o voce fermă şi clară, relatează Reuters, citată de News.ro.

Primul papă american din istorie a fost supus marţi unei intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept, după diagnosticarea cu cancer pulmonar. Operaţia a provocat speculaţii privind impactul bolii asupra pontificatului său, început în urmă cu 17 luni.

Externat sâmbătă din spitalul Gemelli din Roma, pontiful a apărut duminică fără ajutor la fereastra Palatului Apostolic şi a condus, conform programului obişnuit, rugăciunea săptămânală de la prânz.

În mesajul adresat pelerinilor, Papa Leon i-a îndemnat să renunţe la ambiţiile egoiste şi să îl slujească pe Dumnezeu „fără compromisuri”.

Apariţia publică marchează începutul revenirii sale la îndatoririle de conducător spiritual al celor aproximativ 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume.

Editor : M.B.