Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni, la Vatican, pe lidera opoziţiei venezuelene şi laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, a informat biroul de presă al Sfântului Scaun, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Papa Leon a primit-o la Vatican pe lidera opoziţiei din Venezuela, Maria Corina Machado. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Întrevederea dintre laureata Premiului Nobel pentru Pace şi papa Leon al XIV-lea a fost anunţată în buletinul cu agenda papei pentru dimineaţa zilei de luni, dar, ca de obicei, nu au fost oferite mai multe detalii.

Papa Leon al XIV-lea a cerut vineri, în timpul discursului său adresat corpului diplomatic, ca voinţa poporului venezuelean să fie respectată şi să se caute soluţii paşnice, departe de „interesele partizane”.

Vaticanul a urmărit cu atenţie situaţia din Venezuela. Potrivi unui articol publicat pe 9 ianuarie de ziarul american The Washington Post, Sfântul Scaun ar fi încercat să negocieze o ofertă de azil în Rusia pentru preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, înainte de capturarea şi arestarea sa de către forţele americane.

Publicaţia americană a raportat despre o conversaţie care a avut loc între secretarul de stat al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin, şi ambasadorul american acreditat la Sfântul Scaun, Brian Burch, despre o presupusă propunere a Rusiei de a acorda azil preşedintelui Nicolas Maduro.

