Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas

Papa Leon. Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a avut parte de o situaţie neaşteptată după ce a încercat să îşi actualizeze datele personale la banca sa din Chicago. Potrivit unui preot apropiat pontifului, angajata serviciului de relaţii cu clienţii a crezut că apelul este o farsă şi i-a închis telefonul în nas după ce acesta i-a spus cine este. Episodul a avut loc la câteva luni după alegerea cardinalului Robert Francis Prevost în fruntea Bisericii Catolice, potrivit The New York Times.

La aproximativ două luni după ce Robert Francis Prevost, cardinal născut la Chicago, a devenit Papa Leon al XIV-lea la Vatican, acesta şi-a sunat banca din oraşul natal, a povestit unul dintre prietenii săi apropiaţi, părintele Tom McCarthy, în faţa unui grup de catolici reuniţi săptămâna trecută în Naperville, Illinois.

Noul papă s-a prezentat drept Robert Prevost şi a explicat că doreşte să schimbe numărul de telefon şi adresa pe care banca le avea înregistrate, a spus părintele McCarthy.

Papa a răspuns corect la toate întrebările de securitate, însă angajata băncii i-a spus că acest lucru nu este suficient şi că trebuie să se prezinte personal la sucursală.

„El a spus: «Ei bine, nu voi putea face asta»”, a relatat părintele McCarthy, într-un clip video distribuit pe reţelele sociale, în timp ce publicul râdea la descrierea frustrării tot mai mari a noului papă. „V-am răspuns la toate întrebările de securitate.”

„Ar conta pentru dumneavoastră dacă v-aş spune că sunt papa Leon?”, a întrebat acesta, potrivit părintelui McCarthy.

În acel moment, femeia i-a închis telefonul în nas suveranului pontif.

Papa Leon provine dintr-o familie modestă din Dolton, Illinois, o suburbie aflată în apropiere de Chicago. Înainte de a fi ales papă, în urmă cu aproape un an, el a fost episcop în Peru şi a ocupat o funcţie influentă la Vatican.

Părintele McCarthy a confirmat într-un e-mail că povestea legată de bancă este adevărată. El le vorbea unui grup de catolici despre prietenia sa cu papa Leon, în cadrul unei întâlniri educaţionale dedicate bărbaţilor şi băieţilor, organizată la o biserică din Naperville.

Preotul este o figură cunoscută în comunitatea catolică din sudul oraşului Chicago, fiind augustinian şi lider al liceului St. Rita of Cascia. El l-a cunoscut pe papa Leon în anii ’80, la Chicago, unde au crescut în cartiere muncitoreşti similare din oraş şi din suburbiile apropiate, şi l-a vizitat ulterior la Vatican.

Problema a fost rezolvată în cele din urmă cu ajutorul unui alt preot care avea o legătură cu preşedintele băncii, a spus părintele McCarthy.

Nu există informaţii despre angajata de la serviciul de relaţii cu clienţii care i-a închis telefonul în nas suveranului pontif.

„Vă puteţi imagina să fii cunoscută drept femeia care i-a închis telefonul papei?”, a spus părintele McCarthy.

