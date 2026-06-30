Live TV

Papa Leon al XIV-lea a numit a treia femeie la conducerea unui departament de la Vatican

Data publicării:
Alessandra Smerilli
Papa Leon al XIV-lea a numit marţi încă o femeie, cea de-a treia, la conducerea unui dicaster de la Vatican Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Papa Leon al XIV-lea a numit marţi încă o femeie, cea de-a treia, la conducerea unui dicaster de la Vatican, echivalentul unui minister guvernamental.

Sora Alessandra Smerilli va conduce Dicasterul pentru Promovarea Dezvoltării Umane Integrale începând cu data de 1 septembrie, a anunţat biroul de presă de la Vatican. Acest dicaster se ocupă de chestiuni care ţin de migraţie, justiţie socială, dezvoltare şi mediu, informează DPA și Agerpres.

Femeile numite la conducerea unui dicaster rămân o excepţie la Vatican, în condiţiile în care 13 astfel de structuri guvernamentale sunt în continuare conduse de bărbaţi.

Predecesorul lui Leon al XIV-lea, regretatul papă Francisc, a decis ca sora Simona Brambilla să devină prima femeie care urma să conducă un dicaster al Vaticanului, la începutul anului 2025, cu doar câteva luni înaintea morţii sale. Simona Brambilla conduce de atunci Dicasterul pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, un "minister" al Curiei (guvernul Vaticanului) responsabil de ordinele şi congregaţiile religioase.

La începutul lunii iunie 2026, papa Leon al XIV-lea a numit-o pe Maria Montserrat Alvarado, o jurnalistă născută în Mexic, în funcţia de prefect al Dicasterului pentru Comunicare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
George Simion și Silvia Uscov.
4
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de...
Nicusor Dan
5
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile...
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Digi Sport
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
la guaira cutremur venezuela
Cutremure în Venezuela: Bilanţul deceselor urcă la 1.450. 189 de clădiri s-au prăbuşit complet
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Atac fără precedent al Vaticanului la adresa UE: „Aplică dublu standard”. Ce-i nemulțumește pe cardinalii Bisericii Catolice
david popovici cu papa leon
David Popovici, primit de papa Leon. Înotătorul român va participa la competiția de natație unde în 2022 a stabilit recordul mondial
Italy, Rome: Pope Leo XIV Celebrates The Holy Mass On Ash Wednesday At The Basilica Of Santa Sabina In Rome
Papa Leon, în fața unei crize: dispută la Vatican privind hirotonirea unor episcopi controversați
Mircea Cărtărescu și Papa Leon. Foto Mircea Cărtărescu Facebook
Mircea Cărtărescu, în mijlocul unei controverse după o poză editată cu AI de la întâlnirea sa cu papa Leon. Reacția scriitorului
Recomandările redacţiei
furtuna byc
Cod portocaliu de furtună în București și mai multe județe. Un om a...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Câți bani are...
Siegfried Mureșan.
Replica lui Siegfried Mureșan, după ce Nicușor Dan a spus că „nu cere...
kaja kallas si erdogan intașlnire oficiala
Kaja Kallas s-a întâlnit cu Recep Erdogan înaintea summitului NATO...
Ultimele știri
Bolojan vrea o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR: miza este de 3,5 miliarde de euro
Bolojan, despre moţiunea de cenzură: A fost o acţiune care n-a fost gândită bine. România nu avea nevoie de acest provizorat
Un bloc de locuințe cu cinci etaje s-a prăbușit la Atena
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
George Radu și-a PRESIMȚIT moartea. Ce le-a spus luptătorul RXF apropiaților, cu puțin timp înainte de...
Fanatik.ro
Scandal monstruos în vestiarul lui Inter! Fotbalistul lui Cristi Chivu e anchetat pentru prostituție...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Paula Badosa, adevărul despre relația cu Stefanos Tsitsipas: ”Mulți oameni au putut să empatizeze cu această...
Adevărul
Criza de carburant din Rusia afectează masiv mașinile moderne. Șoferii raportează defecțiuni grave
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neymar nu s-a putut abține, după ce ”echipa care va câștiga Cupa Mondială 2026” a fost eliminată în...
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Vremurile când România avea climă tropicală, iar temperaturile erau și cu 15 grade mai mari. Dovezile unui...
Newsweek
Pensionarii și persoanele cu handicap primesc carduri noi pentru ajutorul social de 250 lei. Când iau banii?
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...