Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutoare umanitare în Ucraina

Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombordamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa și încălzirea lipsesc. Anunțul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, care punctează că gestul arată că suveranul pontif „nu numai că se roagă pentru pace, ci dorește să fie prezent și alături de familiile care suferă”.

„O mică alinare din partea Papei Leon al XIV-lea, o uşurare vitală pentru familiile ucrainene cu ocazia Sărbătorii Sfintei Familii din Nazaret, celebrată pe 28 decembrie", a explicat cardinalul polonez, potrivit Agerpres, care citează EFE.

Cardinalul a punctat că gestul „arată cum Dumnezeu, născut într-o astfel de familie, vrea întotdeauna să fie acolo unde omenirea este în pericol, unde omenirea suferă, unde fuge, unde experimentează respingerea şi abandonul".

Camioanele conțin, printre altele, alimente care în momentul în care se dizolvă în apă devin supă dens calorică de pui și legume.

Trei camioane au ajuns la Vatican chiar înainte de Ajunul Crăciunului, fiind trimise de compania coreeană Samyang Foods. Acestea au fost redirecționate ulterior către cele mai afectate zone afectate de bombardamente din Ucraina.

