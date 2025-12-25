Live TV

Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina, afirmă nunțiul apostolic

Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia
Probleme organizatorice, din cauza securității Apel la pace. A deplâns refuzul Rusiei de a acorda un armistițiu de Crăciun

În 2022, în timpul apărării orașului Mariupol, s-a luat în considerare vizita papei Francisc în Ucraina. O vizită a actualului pontif, Leon al XIV-lea, este, de asemenea, foarte posibilă, dar mai sunt multe de făcut în această privință, afirmă nunțiul apostolic în Ucraina, arhiepiscopul Visvaldas Kulbokas, într-un interviu acordat RBC-Ucraina.

Kulbokas menționează că vizita pontifului în Ucraina a fost luată în considerare încă din primăvara anului 2022, în timpul apărării Mariupolului. Cu câteva zile înainte ca apărătorii orașului să se predea, Papa Francisc de atunci a luat în considerare ideea de a veni în Ucraina.

„A existat ideea de a-i evacua într-o altă țară. Și când i-am transmis această idee Papei Francisc, el a răspuns: «Dacă această idee este realistă, voi veni la Mariupol, dacă va fi necesar». Când a văzut că poate ajuta, în mod concret, ar fi venit”, spune arhiepiscopul.

Kulbokas adaugă că speranța sa personală este ca vizita Papei în Ucraina să aibă loc. Este un efort comun al nunțiului și al episcopilor catolici de a găsi proiecte, planuri și inițiative concrete, astfel încât pontiful să știe că vizita sa nu este importantă doar din punct de vedere simbolic, ci și spiritual, nu numai pentru Ucraina, ci și pentru întreaga lume.

„Personal, cred că trebuie doar să lucrăm în această direcție pentru a clarifica acest lucru. Dar dacă nu am primit încă o vizită din partea Papei, înseamnă că nu am finalizat încă această muncă”, conchide el.

Probleme organizatorice, din cauza securității

Recent s-a anunțat că Papa Leo al XIV-lea era gata să viziteze Ucraina, dar există dificultăți legate de probleme de securitate. Cu toate acestea, Vaticanul a elaborat deja un plan organizațional care îi va permite să efectueze această vizită.

Întrebarea a apărut după ce președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a efectuat o vizită oficială la Roma pe 9 decembrie. Una dintre întâlniri a fost o audiență privată de 30 de minute cu Papa Leo al XIV-lea. Pontiful l-a primit pe liderul ucrainean la reședința sa din Castel Gandolfo.

Papa Leon al XIV-lea a făcut miercuri seară apel la compasiune şi pace globală în prima sa liturghie în Bazilica Sfântul Petru din Vatican, în ajunul Crăciunului, informează dpa, preluată de Agerpres.

"Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru oameni. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt", a spus suveranul pontif la Bazilica Sfântul Petru, plină de oameni, referindu-se la cuvintele regretatului papă Benedict al XVI-lea.

Crăciunul "este o sărbătoare a speranţei... care ne face mesageri ai păcii", a spus el, adăugând că demnitatea umană este infinită, chiar dacă o "economie distorsionată" îi tentează pe oameni să fie trataţi ca nişte mărfuri.

Apel la pace. A deplâns refuzul Rusiei de a acorda un armistițiu de Crăciun

Mii de oameni au înfruntat ploaia din Piaţa Sfântul Petru pentru a urmări slujba pe ecranele din exterior. Înainte de Liturghie, papa i-a salutat pe credincioşi, le-a mulţumit pentru prezenţă în ciuda vremii şi i-a binecuvântat pe cei care aşteptau sub umbrele.

În omilia sa, papa Leon al XIV-lea şi-a amintit şi de predecesorul său, regretatul papă Francisc, care a deschis Anul Sfânt de Crăciunul din 2024, în timp ce se afla într-o stare precară de sănătate, îndemnând la speranţă.

Primul papă născut în SUA a făcut apel la pace în toate conflictele globale, menţionând războiul din Ucraina şi deplângând refuzul Rusiei de a acorda un armistiţiu de Crăciun. De asemenea, şi-a exprimat speranţa de progres în discuţiile de pace israeliano-palestiniene.

