Papa Leon al XIV-lea schimbă Constituția Vaticanului. O funcție-cheie nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor

Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri o nouă constituţie pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o înlocuieşte pe cea adoptată de predecesorul său, Francisc, în 2023.

Noua lege fundamentală are ca scop adaptarea funcţiilor instituţiilor statului la schimbările survenite în ultimii ani, informează DPA preluată de Agerpres.

Una dintre cele mai semnificative schimbări se referă la conducerea Comisiei Pontificale, organul legislativ central al Statului Vatican. Preşedinţia acestei comisii nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor.

Noua constituţie confirmă o regulă introdusă deja de Leon al XIV-lea în noiembrie 2025.

Modificarea clarifică, de asemenea, o zonă de incertitudine care exista încă din martie 2025, când sora Raffaella Petrini a preluat conducerea Guvernoratului - şi, odată cu aceasta, în mod automat, şi preşedinţia comisiei - în pofida faptului că nu era cardinal. Guvernoratul reprezintă administraţia oficială a acestui mic stat situat în interiorul Italiei.

Noua lege fundamentală, compusă din 25 de articole, clarifică, de asemenea, responsabilităţile Guvernoratului şi cooperarea în cadrul conducerii sale.

În plus, noua constituţie subliniază independenţa sistemului judiciar al Vaticanului şi stabileşte norme privind administrarea financiară şi alte proceduri de stat.

Ca şi până acum, papa, în calitate de suveran al statului Vatican, deţine autoritatea supremă legislativă, executivă şi judiciară.

Editor : Ana Petrescu