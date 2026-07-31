Live TV

Papa Leon al XIV-lea schimbă Constituția Vaticanului. O funcție-cheie nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor

Data publicării:
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Papa Leon. Foto: Abaca Press / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Papa Leon al XIV-lea a promulgat vineri o nouă constituţie pentru Vatican, cel mai mic stat din lume, care o înlocuieşte pe cea adoptată de predecesorul său, Francisc, în 2023.

Noua lege fundamentală are ca scop adaptarea funcţiilor instituţiilor statului la schimbările survenite în ultimii ani, informează DPA preluată de Agerpres.

Una dintre cele mai semnificative schimbări se referă la conducerea Comisiei Pontificale, organul legislativ central al Statului Vatican. Preşedinţia acestei comisii nu va mai fi rezervată exclusiv cardinalilor.

Noua constituţie confirmă o regulă introdusă deja de Leon al XIV-lea în noiembrie 2025.

Modificarea clarifică, de asemenea, o zonă de incertitudine care exista încă din martie 2025, când sora Raffaella Petrini a preluat conducerea Guvernoratului - şi, odată cu aceasta, în mod automat, şi preşedinţia comisiei - în pofida faptului că nu era cardinal. Guvernoratul reprezintă administraţia oficială a acestui mic stat situat în interiorul Italiei.

Noua lege fundamentală, compusă din 25 de articole, clarifică, de asemenea, responsabilităţile Guvernoratului şi cooperarea în cadrul conducerii sale.

În plus, noua constituţie subliniază independenţa sistemului judiciar al Vaticanului şi stabileşte norme privind administrarea financiară şi alte proceduri de stat.

Ca şi până acum, papa, în calitate de suveran al statului Vatican, deţine autoritatea supremă legislativă, executivă şi judiciară.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Accident
1
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
dr Sorin Baila
2
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
Spain Ceuta
3
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
Zile libere pentru angajați în 2026. Foto Getty Images
4
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere...
sosoaca face declaratii
5
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan inquam george calin
„Nicușor Dan nu e depășit de situație. Are un popor cu care nu se potrivește”. Ce spune Traian Băsescu despre suspendarea președintelui
Tamas Sulyok
Preşedintele Ungariei a promulgat amendamentul constituţional care îi încheie mandatul
Premierul ungar Peter Magyar, votând amendarea Constituției. Foto Profimedia
Parlamentul ungar a votat modificarea Constituției, pentru demiterea președintelui țării. Opoziția acuză o „autocrație”
Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon laudă tradiția SUA de a primi imigranți: „America trebuie să rămână fidelă visului care a făcut-o țara celor liberi”
Nicușor Dan.
2026, declarat oficial „Anul Traian Vuia”. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România...
Fitch logoul agentiei
Surse: România evită retrogradarea la categoria junk. Agenția Fitch...
Tens Of Thousands Flood Into Spain's North African Enclave Of Ceuta In Unprecedented Border Crisis.
Criza migranților din Ceuta provoacă reacții în Europa. Italia...
mihai chirica
Primarul Mihai Chirica stinge lumina în Iași: „Nu vor exista cartiere...
Ultimele știri
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”
Aproape 50 de hectare de vegetație au ars în Caraș-Severin. Intervenția va fi reluată sâmbătă pentru lichidarea focarelor
Robert Fico se opune suspendării Spaniei din Schengen şi oferă ajutor pentru controalele la frontieră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
DOLIU în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Fanatik.ro
Transferă FCSB un nou portar?! Mihai Stoica a anunţat noul titular din poarta roş-albaştrilor
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea...
Adevărul
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!". Ce s-a întâmplat cu...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Dezvăluirile unei americance care trăiește de un an pe un vas de croazieră: „Nimeni nu m-a avertizat”
Newsweek
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...