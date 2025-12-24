Live TV

Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea”

Data actualizării: Data publicării:
papa leon
Papa Leon al XIV-lea / Sursa foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a cerut, marţi seară, un armistiţiu de o zi, de Crăciun, în întreaga lume, fără a menţiona vreun conflict anume, dar spunând că regretă faptul că „Rusia pare să fi respins solicitarea de armistiţiu”.

„Reînnoiesc această cerere adresată tuturor persoanelor de bună credinţă, pentru ca ele să respecte, măcar în această sărbătoare a naşterii Mântuitorului, o zi de pace”, a declarat Papa la plecarea din reşedinţa sa de la Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, înainte de a reveni la Vatican, conform AFP preluată de News.ro.

„Poate că ne vor asculta şi vor exista 24 de ore de pace în întreaga lume”, a adăugat Suveranul Pontif.

„Ceea ce mă întristează în mod deosebit este faptul că Rusia pare să fi respins cererea de armistiţiu”, a remarcat el.

Leon al XIV-lea urmează să celebreze miercuri seară prima sa slujbă de Crăciun de când a fost ales papă, înainte de a rosti joi, la prânz, tradiţionala binecuvântare „Urbi et Orbi” în care Suveranul Pontif face, în mod tradiţional, o trecere în revistă a conflictelor din lume.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Digi Sport
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Novorossiisk
Serviciul de Securitate al Ucrainei, noi detalii despre operațiunea specială din Novorossiisk, care a dus la lovirea submarinului Kilo
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Cum a ajuns Papa Leon să-și trateze insomnia cu limba germană
Telegram Rusia
Duma de Stat nu va bloca, deocamdată, Telegram. Așteaptă ca toată lumea să se „mute” pe MAX, platforma deținută de stat
Siversk
Armata ucraineană anunţă că a abandonat oraşul Siversk în faţa presiunii trupelor ruse. „Moscova are un avantaj semnificativ”
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului
Kremlinul declară că nu a existat niciun progres în ultimele negocieri cu SUA privind Ucraina. Peskov îi contrazice pe Witkoff și Vance
Recomandările redacţiei
picturi legionari
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru...
profimedia-0775154874
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din...
submarin coreea
Lecția coreeană de apărare, model pentru Ucraina. „Poate să...
Ultimele știri
Revenirea gazului rusesc în Europa, o discuție ce se va reaprinde după o eventuală pace între Kiev și Moscova
Catedrala Națională este deschisă de astăzi pentru perioada sărbătorilor. Care e programul vizitării
O reclamă de Crăciun a devenit virală pe internet: lupul vegetarian care a făcut peste un miliard de vizualizări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
Adevărul
Deplasarea Polului Nord magnetic al Pământului s-a accelerat dramatic. Cum ne afectează acest lucru viața
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
Celebra jucătoare de tenis care visează la o familie a primit un verdict dur: infertilitate!
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi...
Newsweek
Un pensionar obține creșterea pensiei de Crăciun, dovedind că a lucrat în condiții speciale. Ce meserie a avut
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...