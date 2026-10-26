Papa Leon al XIV-lea va călători în America Latină după operația de cancer pulmonar. Ce anunță Vaticanul despre starea sa

Vaticanul a confirmat luni că papa Leon al XIV-lea va efectua, conform programului inițial, vizita în Uruguay, Argentina și Peru, în perioada 6-17 noiembrie, după intervenția chirurgicală suferită pentru extirparea unei tumori canceroase la plămânul drept. Medicii au constatat că recuperarea suveranului pontif evoluează favorabil și că nu există contraindicații pentru efectuarea călătoriei, relatează Euronews.

Potrivit comunicatului Vaticanului, operația s-a desfășurat fără complicații, iar investigațiile ulterioare au confirmat că boala a fost ținută sub control, astfel încât Papa nu are nevoie de tratament oncologic suplimentar.

La două săptămâni după intervenție, cele mai recente controale medicale indică o recuperare favorabilă, fără contraindicații pentru efectuarea călătoriei.

De la întoarcerea la Vatican, Leon al XIV-lea și-a reluat treptat activitățile, respectând însă un program adaptat recomandărilor medicale și acordând timp suficient odihnei. Medicul Luigi Carbone, responsabil de comunicarea informațiilor privind evoluția stării sale de sănătate, a confirmat că suveranul pontif se află într-o stare bună.

Papa și-a exprimat bucuria de a reveni în America Latină, o regiune de care este profund legat pe plan personal.

„Mă umple de bucurie să mă întorc pe continentul unde am trăit atât de multe momente din viața mea”, a declarat acesta.

În timpul vizitei, papa își propune să consolideze legăturile cu comunitățile catolice și să transmită un mesaj de credință, speranță și pace.

Editor : Ș.A.