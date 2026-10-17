Papa Leon al XIV-lea va fi externat din spital. Vaticanul a anunțat când va avea loc prima apariție publică

Papa Leon al XIV-lea, care se recuperează după extirparea unui nodul pulmonar canceros, este considerat de către medicii săi „apt pentru a fi externat” din Spitalul Gemelli din Roma, a anunţat biroul de presă de la Vatican.

„Ţinând cont de rezultatele analizelor sangvine, de radiografia toracică efectuată în această dimineaţă (sâmbătă - n.red.) şi de evaluarea stării sale clinice, Sfântul Părinte a fost considerat apt pentru a fi externat" din acel spital, au scris medicii Luigi Carbone şi Stefano Margaritora într-o notă dată publicităţii de Vatican, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Reuters, suveranul pontif va fi externat sâmbătă după-amiază din Spitalul Gemelli din Roma. Duminică, el ar urma să conducă rugăciunile din apartamentul său de la Vatican pentru credincioşii reuniţi în Piaţa Sfântul Petru în cadrul primei sale apariţii publice după ce a fost spitalizat.

Vaticanul a confirmat aceste informaţii, notează AFP.

„Papa Leon al XIV-lea va pleca astăzi (sâmbătă) de la Spitalul Gemelli. El va părăsi spitalul la începutul după-amiezii şi se va întoarce la Vatican. Mâine, el va rosti rugăciunea Angelus de la fereastra apartamentului pontifical", a transmis biroul de presă de la Vatican.

Rugăciunea Angelus este rostită în general de papă de la fereastra Palatului Apostolic, dar, în ultimii ani, foştii papi Ioan Paul al II-lea şi Francisc, internaţi şi ei uneori la Spitalul Gemelli, au pronunţat acele rugăciuni de la fereastra camerei lor de spital.

Potrivit Reuters, papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar, iar medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în timpul unei intervenţii chirurgicale care a avut loc marţi la Spitalul Gemelli din Roma.

Medicii suveranului pontif au declarat că operaţia s-a desfăşurat cu succes şi că nu au existat complicaţii. Ei nu au dezvăluit, deocamdată, dimensiunea tumorii şi nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere - factori esenţiali pentru stabilirea prognosticului medical.

Diagnosticul de cancer, stabilit pentru un papă cunoscut ca fiind relativ tânăr şi energic, care a fost ales, de altfel, cu puţin timp în urmă, în luna mai 2025, a provocat o undă de şoc în rândul opiniei publice internaţionale şi a ridicat semne de întrebare cu privire la evoluţia ulterioară a pontificatului său, în contextul în care liderul de la Vatican se confruntă cu o astfel de boală.

Editor : M.B.