Live TV

Papa Leon al XIV-lea va fi externat din spital. Vaticanul a anunțat când va avea loc prima apariție publică

Data publicării:
Vatican, Rome: Pope Leo XIV During His Weekly General Audience In St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Papa Leon al XIV-lea, care se recuperează după extirparea unui nodul pulmonar canceros, este considerat de către medicii săi „apt pentru a fi externat” din Spitalul Gemelli din Roma, a anunţat biroul de presă de la Vatican.

„Ţinând cont de rezultatele analizelor sangvine, de radiografia toracică efectuată în această dimineaţă (sâmbătă - n.red.) şi de evaluarea stării sale clinice, Sfântul Părinte a fost considerat apt pentru a fi externat" din acel spital, au scris medicii Luigi Carbone şi Stefano Margaritora într-o notă dată publicităţii de Vatican, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Reuters, suveranul pontif va fi externat sâmbătă după-amiază din Spitalul Gemelli din Roma. Duminică, el ar urma să conducă rugăciunile din apartamentul său de la Vatican pentru credincioşii reuniţi în Piaţa Sfântul Petru în cadrul primei sale apariţii publice după ce a fost spitalizat.

Vaticanul a confirmat aceste informaţii, notează AFP.

„Papa Leon al XIV-lea va pleca astăzi (sâmbătă) de la Spitalul Gemelli. El va părăsi spitalul la începutul după-amiezii şi se va întoarce la Vatican. Mâine, el va rosti rugăciunea Angelus de la fereastra apartamentului pontifical", a transmis biroul de presă de la Vatican.

Rugăciunea Angelus este rostită în general de papă de la fereastra Palatului Apostolic, dar, în ultimii ani, foştii papi Ioan Paul al II-lea şi Francisc, internaţi şi ei uneori la Spitalul Gemelli, au pronunţat acele rugăciuni de la fereastra camerei lor de spital.

Potrivit Reuters, papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar, iar medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept în timpul unei intervenţii chirurgicale care a avut loc marţi la Spitalul Gemelli din Roma.

Medicii suveranului pontif au declarat că operaţia s-a desfăşurat cu succes şi că nu au existat complicaţii. Ei nu au dezvăluit, deocamdată, dimensiunea tumorii şi nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere - factori esenţiali pentru stabilirea prognosticului medical.

Diagnosticul de cancer, stabilit pentru un papă cunoscut ca fiind relativ tânăr şi energic, care a fost ales, de altfel, cu puţin timp în urmă, în luna mai 2025, a provocat o undă de şoc în rândul opiniei publice internaţionale şi a ridicat semne de întrebare cu privire la evoluţia ulterioară a pontificatului său, în contextul în care liderul de la Vatican se confruntă cu o astfel de boală.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
luca niculescu inquam george calin
2
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
3
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
diana stoica usr
4
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
deputatul pnl Dragos Ciobotaru.
5
Primul deputat PNL care anunță că nu votează Guvernul Niculescu: Vom ajunge într-o...
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
Digi Sport
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vatican Pope Surgery papa leon
Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă în spital, după operația pentru cancer pulmonar. Când va apărea în public
holul unui spital
„Fiecare pacient să fie diagnosticat și tratat la timp, oriunde locuiește”. Schimbările propuse de Luca Niculescu în Sănătate
Pope Leo XIV during the last Jubilee audience in St. Peter's Square - Vatican
Cum se simte papa Leon: raportul medical privind starea suveranului pontif
papa leon profimedia-1138123465
Primul mesaj transmis de papa Leon, după ce a fost diagnosticat cu cancer: „Vă rog să vă rugaţi pentru mine”
Papa Leon al XIV-lea
Unul dintre fraţii papei Leon al XIV-lea se luptă de asemenea cu cancerul. Dezvăluiri făcute de soţia acestuia
Recomandările redacţiei
Centru de date Yandex lovit de dronele ucrainene.
De ce sunt centrele de date rusești atât de vulnerabile la atacurile...
INSTANT_PNL_CONGRES_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, în ședința care decide dacă PNL voteză sau nu guvernul: Dacă...
Proteste masive în Franța. Foto Profimedia
Haos și tensiune maximă: peste 100.000 de mii de oameni, în stradă...
nicusor dan emmanuel macron
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Emmanuel Macron: „I-am transmis...
Ultimele știri
Caz șocant de cămătărie în București: un împrumut de 36.000 euro s-a transformat într-o datorie uriașă de peste 300.000 euro
Statele membre ale FMI cer sprijin financiar suplimentar pentru ţările afectate de război. Problema care devine tot mai îngrijorătoare
Avioane militare britanice, survolate de drone neidentificate, în timpul unor exerciții militare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
Balonul de Aur a renunțat la rețelele sociale. Ce alți sportivi n-au vrut să mai audă de Facebook, X sau...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare...
Adevărul
Românii se ceartă pe regulile parcărilor private, după ce un șofer a tăiat „caracatița” cu flexul. „Suntem în...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Benzina, motorina și gazele s-ar putea scumpi din 2028. Noua taxă UE care ar putea lovi buzunarele românilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit despre războiul cu Rusia: ”Sunt convins că așa va fi”
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
„De ce ar trebui să le plângem de milă?” Profesoară din București, mesaj tranșant după ce unii candidați la...
Newsweek
Care sunt cele două perioade din viață în care oamenii îmbătrânesc cel mai rapid? Nu se întâmplă la pensie!
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
7 seriale pe care să le vezi dacă ești fan „Gilmore Girls”. De la „Bunheads” la „Ginny & Georgia”
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro