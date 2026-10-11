Papa Leon al XIV-lea va fi operat la plămâni pentru extirparea unui nodul. Când va avea loc intervenția

Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va fi supus unei intervenții chirurgicale zilele următoare, pentru extirparea unui nodul descoperit la unul dintre plămâni. Acesta ar fi într-un stadiu „foarte incipient şi bine localizat”, potrivit Agerpres care citează EFE.

Anunțul a fost făcut după rugăciunea Angelus. Suveranul pontif le-a vorbit credincioșilor de la fereastra Palatului Apostolic.

„Recent, în timpul unor controale, medicii mi-au observat un nodul la plămân. Acesta a fost descoperit într-un stadiu foarte incipient şi bine localizat”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Acesta a mai menționat că medicii care îl îngrijesc „consideră oportun să intervină”, iar în urma recomandărilor primite, suveranul pontif a decis să se opereze în zilele următoare, pentru îndepărtarea nodulului.

Editor : A.P.