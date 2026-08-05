Papa Leon al XIV-lea va merge în America de Sud. Va vizita Uruguay, Argentina și Peru în noiembrie

Papa Leon al XIV-lea va efectua, în perioada 6-17 noiembrie, un turneu apostolic în America de Sud, cu opriri în Uruguay, Argentina și Peru, a anunțat miercuri Vaticanul, potrivit Reuters. Vizita are o încărcătură simbolică aparte, întrucât actualul suveran pontif a petrecut mai multe decenii ca misionar și episcop în Peru înainte de a fi ales în fruntea Bisericii Catolice, anul trecut.

Potrivit Vaticanului, papa va fi în Uruguay între 6 și 8 noiembrie, în Argentina între 8 și 11 noiembrie, iar în Peru între 11 și 17 noiembrie.

În timpul șederii în Peru, Papa Leon al XIV-lea va vizita orașele Lima, Cusco, Pucallpa și Chiclayo, unde a fost episcop între 2015 și 2023. În Argentina, programul include vizite la Buenos Aires, Córdoba și Luján, iar în Uruguay la Montevideo, Paysandú și Florida.

Papa Leon al XIV-lea este primul suveran pontif originar din Statele Unite, dar deține și cetățenia peruană, după anii petrecuți în slujba Bisericii în această țară. Experiența sa pastorală din Peru este considerată una dintre cele mai importante etape ale activității sale înainte de alegerea ca papă.

Vaticanul nu a făcut public programul detaliat al călătoriei, precizând că itinerariul complet va fi anunțat ulterior.

Ultima vizită a unui papă în America de Sud a avut loc în 2018, când papa Francisc a călătorit în Chile și Peru. Deși era originar din Argentina și a fost primul papă provenit din Americi, Francisc nu a efectuat niciodată o vizită oficială în țara sa natală pe durata pontificatului său.

Editor : Ana Petrescu