Papa Leon al XIV-lea va vota prin corespondență la alegerile din Statele Unite

Papa Leon al XIV-lea va vota prin corespondență, de la Vatican, la alegerile de la jumătatea mandatului din statul american Illinois. Buletinul de vot a parcurs mii de kilometri, de la Joliet până la reședința pontifului, ales în fruntea Bisericii Catolice în mai 2025, transmite NBC News.

Poate că este liderul Bisericii Catolice, dar Papa Leon al XIV-lea, născut în Chicago, este încă înscris pe listele electorale din Illinois și a solicitat un buletin de vot prin poștă pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Acestea sunt informațiile furnizate de biroul secretarului județului Will.

„Robert Francis Prevost se află pe lista persoanelor care au solicitat votul prin poștă pentru viitoarele alegeri”, a declarat Kim Fladhammer, șefa de cabinet a biroului secretarului județului Will, pentru Chicago Sun-Times. Papa, care este înregistrat la o adresă din New Lenox, a depus cererea pe 3 octombrie.

Buletinul de vot prin poștă a avut de parcurs un drum lung — de la Joliet până la Orașul Vatican, unde Papa Leon conduce Biserica Catolică de când a apărut fumul alb din Capela Sixtină, în mai 2025.

Ce arată istoricul electoral al Papei

Datele arată că Prevost a votat la alegerile primare republicane din 2012, 2014 și 2016, precum și la alegerile generale din 2012, 2014, 2018 și 2024. De asemenea, a votat la alegerile primare democrate din 2008 și 2010. Nu a votat la alegerile primare din martie din Illinois.

În Illinois, alegătorii nu sunt obligați să se înregistreze pe un anumit partid și pot alege partidele pe care doresc să le voteze la alegerile primare.

„În legislația din Illinois nu mai există noțiunea de vot prin corespondență. Așadar, oricine poate vota prin poștă, dacă dorește acest lucru. Există, de asemenea, o lege numită UOCAVA (Legea privind votul prin corespondență pentru cetățenii aflați în serviciul militar și în străinătate), care se adresează în principal personalului militar, dar se aplică și cetățenilor americani aflați în străinătate”, a declarat Matt Dietrich, purtătorul de cuvânt al Comisiei Electorale a Statului Illinois.

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„Orice alegător înregistrat din Illinois poate vota prin poștă. Până în 2010, acest tip de vot era considerat vot prin corespondență și era necesară prezentarea unui motiv întemeiat. Dar aceste cerințe au dispărut. Așadar, este evident că asta face el”, a adăugat Dietrich.

Papa își va exprima opinia cu privire la cursa pentru Senatul SUA, menită să-l înlocuiască pe senatorul Dick Durbin, și la campania de realegere a guvernatorului JB Pritzker, precum și la alegerile judiciare și locale din comitatul Will, printre altele.

Dispute publice cu Donald Trump

Papa Leon și președintele Donald Trump au avut câteva dispute publice de când liderul papal a fost ales, inclusiv ciocniri privind războiul din Iran, aplicarea legilor privind imigrația și Venezuela.

Papa a criticat în mod deschis deportările în masă și separarea familiilor, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la pericolele inteligenței artificiale și s-a opus ferm atacurilor militare și conflictelor armate.

În aprilie, Trump a fost criticat pentru că l-a numit pe șeful Bisericii Catolice „groaznic în materie de politică externă” și pentru că a postat o imagine generată de inteligența artificială, care a fost ștearsă între timp, în care președintele era reprezentat ca Iisus.

După aproape un an în care a abordat îngrijorările legate de politicile administrației Trump, fără a menționa însă vreodată numele acestuia, Leon a răspuns direct la atacul lui Trump la bordul avionului papal care se îndrepta spre Algeria, potrivit Associated Press.

„Nu mi-e teamă de administrația Trump și nici să vorbesc cu voce tare despre mesajul Evangheliei, acesta fiind scopul pentru care lucrează Biserica”, a spus Suveranul Pontif.

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Papa și-a reluat treptat îndatoririle publice

Papa Leon s-a întors la Vatican pe 18 octombrie, la patru zile după ce i-a fost extirpată o parte din plămânul drept. Operația a confirmat că Papa Leon suferea de adenocarcinom pulmonar, care se numără printre cele mai frecvente tipuri de cancer pulmonar.

Papa și-a reluat treptat îndatoririle publice, inclusiv audiența generală săptămânală din Piața Sfântul Petru. Miercuri, el s-a întâlnit cu un grup de aproximativ 30 de clerici, lideri religioși și laici din Chicago.

Liderul papal, în vârstă de 71 de ani, s-a născut în Chicago și a crescut în Dolton, o localitate din sudul suburbiilor. De când a devenit papă, a văzut mulți locuitori din Chicago vizitând Vaticanul, printre care Pritzker, primarul Brandon Johnson, președinta Sindicatului Profesorilor din Chicago, Stacy Davis-Gates, primari din suburbiile orașului și chiar un fost membru al echipei sale preferate de baseball: A.J. Pierzynski, jucător la Chicago White Sox.

Editor : Ana Petrescu