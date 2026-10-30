Live TV

Papa Leon al XIV-lea va vota prin corespondență la alegerile din Statele Unite

Data publicării:
Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce arată istoricul electoral al Papei Dispute publice cu Donald Trump Papa și-a reluat treptat îndatoririle publice

Papa Leon al XIV-lea va vota prin corespondență, de la Vatican, la alegerile de la jumătatea mandatului din statul american Illinois. Buletinul de vot a parcurs mii de kilometri, de la Joliet până la reședința pontifului, ales în fruntea Bisericii Catolice în mai 2025, transmite NBC News.

Poate că este liderul Bisericii Catolice, dar Papa Leon al XIV-lea, născut în Chicago, este încă înscris pe listele electorale din Illinois și a solicitat un buletin de vot prin poștă pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

Acestea sunt informațiile furnizate de biroul secretarului județului Will.

„Robert Francis Prevost se află pe lista persoanelor care au solicitat votul prin poștă pentru viitoarele alegeri”, a declarat Kim Fladhammer, șefa de cabinet a biroului secretarului județului Will, pentru Chicago Sun-Times. Papa, care este înregistrat la o adresă din New Lenox, a depus cererea pe 3 octombrie.

Buletinul de vot prin poștă a avut de parcurs un drum lung — de la Joliet până la Orașul Vatican, unde Papa Leon conduce Biserica Catolică de când a apărut fumul alb din Capela Sixtină, în mai 2025.

Ce arată istoricul electoral al Papei

Datele arată că Prevost a votat la alegerile primare republicane din 2012, 2014 și 2016, precum și la alegerile generale din 2012, 2014, 2018 și 2024. De asemenea, a votat la alegerile primare democrate din 2008 și 2010. Nu a votat la alegerile primare din martie din Illinois.

În Illinois, alegătorii nu sunt obligați să se înregistreze pe un anumit partid și pot alege partidele pe care doresc să le voteze la alegerile primare.

„În legislația din Illinois nu mai există noțiunea de vot prin corespondență. Așadar, oricine poate vota prin poștă, dacă dorește acest lucru. Există, de asemenea, o lege numită UOCAVA (Legea privind votul prin corespondență pentru cetățenii aflați în serviciul militar și în străinătate), care se adresează în principal personalului militar, dar se aplică și cetățenilor americani aflați în străinătate”, a declarat Matt Dietrich, purtătorul de cuvânt al Comisiei Electorale a Statului Illinois.

Citește și: Cancerul papei „schimbă regulile jocului” pentru papalitate, susţine ministrul de externe al Vaticanului

„Orice alegător înregistrat din Illinois poate vota prin poștă. Până în 2010, acest tip de vot era considerat vot prin corespondență și era necesară prezentarea unui motiv întemeiat. Dar aceste cerințe au dispărut. Așadar, este evident că asta face el”, a adăugat Dietrich.

Papa își va exprima opinia cu privire la cursa pentru Senatul SUA, menită să-l înlocuiască pe senatorul Dick Durbin, și la campania de realegere a guvernatorului JB Pritzker, precum și la alegerile judiciare și locale din comitatul Will, printre altele.

Dispute publice cu Donald Trump

Papa Leon și președintele Donald Trump au avut câteva dispute publice de când liderul papal a fost ales, inclusiv ciocniri privind războiul din Iran, aplicarea legilor privind imigrația și Venezuela.

Papa a criticat în mod deschis deportările în masă și separarea familiilor, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la pericolele inteligenței artificiale și s-a opus ferm atacurilor militare și conflictelor armate.

În aprilie, Trump a fost criticat pentru că l-a numit pe șeful Bisericii Catolice „groaznic în materie de politică externă” și pentru că a postat o imagine generată de inteligența artificială, care a fost ștearsă între timp, în care președintele era reprezentat ca Iisus.

După aproape un an în care a abordat îngrijorările legate de politicile administrației Trump, fără a menționa însă vreodată numele acestuia, Leon a răspuns direct la atacul lui Trump la bordul avionului papal care se îndrepta spre Algeria, potrivit Associated Press.

„Nu mi-e teamă de administrația Trump și nici să vorbesc cu voce tare despre mesajul Evangheliei, acesta fiind scopul pentru care lucrează Biserica”, a spus Suveranul Pontif.

Citește și: O sută de ani de istorie pe patru roți. Vaticanul expune colecția de papamobile ale suveranilor pontifi începând din 1930

Papa și-a reluat treptat îndatoririle publice

Papa Leon s-a întors la Vatican pe 18 octombrie, la patru zile după ce i-a fost extirpată o parte din plămânul drept. Operația a confirmat că Papa Leon suferea de adenocarcinom pulmonar, care se numără printre cele mai frecvente tipuri de cancer pulmonar.

Papa și-a reluat treptat îndatoririle publice, inclusiv audiența generală săptămânală din Piața Sfântul Petru. Miercuri, el s-a întâlnit cu un grup de aproximativ 30 de clerici, lideri religioși și laici din Chicago.

Liderul papal, în vârstă de 71 de ani, s-a născut în Chicago și a crescut în Dolton, o localitate din sudul suburbiilor. De când a devenit papă, a văzut mulți locuitori din Chicago vizitând Vaticanul, printre care Pritzker, primarul Brandon Johnson, președinta Sindicatului Profesorilor din Chicago, Stacy Davis-Gates, primari din suburbiile orașului și chiar un fost membru al echipei sale preferate de baseball: A.J. Pierzynski, jucător la Chicago White Sox.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
5
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Digi Sport
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US Ukraine
De ce nu mai există cale de întoarcere pentru politica americană – miză uriașă la alegerile din 3 noiembrie
Donald Trump
De ce vrea Trump excluderea din alegeri a unei candidate democrate pentru Senatul SUA. Controversa „Sullivan”
papamobil vatican
O sută de ani de istorie pe patru roți. Vaticanul expune colecția de papamobile ale suveranilor pontifi începând din 1930
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se va schimba în America și în lume după alegerile pentru Congresul SUA? 
donald trump arizona 1
Trump spune că va accepta rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului dacă este „corect”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Alexandru...
nicusor dan colectiv
Nicuşor Dan a depus o coroană flori la fostul club Colectiv din...
masina alimentata la pompa cu motorina
Guvernul prelungește cu încă trei luni măsurile pentru limitarea...
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, la Interviurile Digi24.ro...
Ultimele știri
Răspunsul lui Intotero, întrebată despre revenirea lui Cazan la Apele Române: Înțeleg că e frustrată că nu mai ocupă acest portofoliu
Programul Rabla se reia pe 3 noiembrie. Ministra Mediului anunță ce valoare vor avea ecotichetele
Furturi de cabluri din parcuri fotovoltaice, în trei judeţe. Suspecţii aveau două tone de cupru şi sute de mii de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Prima cumpănă pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îi va fi foarte greu”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, atac cu talpa la adresa lui Ionuț Chirilă: „Vindea pantofi din portbagaj! Dacă nu era Ionuț...
Adevărul
Replica fabuloasă a Norvegiei după ce a fost numită de Trump „țară de rahat”
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Practica pierdută din comunism, din cauza căreia nu se mai construiește la fel de eficient
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...