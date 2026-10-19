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Papa Leon al XVI-lea, discuție cu Zelenski după convorbirea cu Putin. Apel pentru un armistițiu umanitar în Ucraina

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papa leon volodimir zelenski
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Papa Leon al XIV-lea, la reședința de vară a Suveranului Pontif din Castel Gandolfo, Italia, 9 iulie 2025. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Apelul către Putin, făcut din spital

Papa Leon al XVI-lea a discutat, luni, la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la trei zile după convorbirea cu liderul rus Vladimir Putin. Suveranul Pontif a evocat situația umanitară gravă din orașul Oleşkî, din regiunea Herson, și a cerut un armistițiu care să permită livrarea de alimente și ajutoare medicale, precum și evacuarea civililor.

„Sfântul Părinte a amintit situația gravă din orașul Oleşkî, în regiunea Herson, și și-a evocat cererea unui armistițiu umanitar pe care i-a prezentat-o președintelui Federației Ruse”, a transmis Vaticanul într-un comunicat.

Potrivit aceleiași surse, Papa și-a exprimat speranța că o cooperare între cele două părți va permite livrarea de hrană și ajutor medical, dar și evacuarea în siguranță a civililor care doresc să părăsească localitatea.

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„Sanctitatea Sa și-a exprimat speranța ca o cooperare între cele două părți să permită atât o livrare de hrană și ajutor medical, cât și o evacuare în siguranță a populației civile care vrea să fie evacuată”, a precizat Vaticanul.

Apelul către Putin, făcut din spital

Convorbirea cu Volodimir Zelenski a avut loc la două zile după ce Papa, în vârstă de 71 de ani, a fost externat de la Spitalul Gemelli din Roma, unde a fost operat pentru extirparea unei tumori canceroase de la un plămân, potrivit informațiilor furnizate în comunicarea inițială.

Vineri, în timp ce se afla încă în spital, Suveranul Pontif l-a sunat pe Vladimir Putin și i-a cerut un armistițiu umanitar pentru aprovizionarea și evacuarea orașului Oleşkî, aflat sub control rusesc în sudul Ucrainei.

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Locuitorii localității se confruntă cu lipsa alimentelor și a îngrijirilor medicale de urgență.

După convorbire, Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin i-a urat Papei însănătoșire grabnică, dar i-a prezentat și ceea ce a numit „responsabilitatea regimului de la Kiev față de situația umanitară dificilă” din oraș.

Editor : Ana Petrescu

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