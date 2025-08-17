Live TV

Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina: „Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri"

Data publicării:
profimedia-1029944870
Papa Leon, apel la încetarea războiului din Ucraina. Foto. Profimedia

Papa Leon a vorbit, duminică, despre necesitatea păcii și a încetării focului în Ucraina, în timpul slujbei oficiate la Vatican. Suveranul pontif a făcut apel la rugăciune pentru liderii implicați în negocierile de pace.

„Să ne rugăm ca eforturile de a pune capăt războaielor și de a promova pacea să aibă succes. Binele comun al popoarelor să fie întotdeauna pe primul loc în negocieri”, a spus Papa Leon.

El a vorbit și despre sacrificiile pe care părinții trebuie să le facă pentru binele copiilor lor, subliniind importanța unor principii sănătoase în educație.

„Să ne gândim, de exemplu, la prețul pe care trebuie să-l plătească părinții buni dacă vor să-și educe copiii după principii sănătoase. La un moment dat vor trebui să spună «nu» și să-i corecteze, ceea ce le va provoca durere”, a afirmat suveranul pontif.

Mesajul său a venit într-un context internațional tensionat, în care liderii mondiali poartă negocieri pentru oprirea războiului din Ucraina.

