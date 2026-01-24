Papa Leon avertizează asupra pericolelor inteligenței artificiale: „Controlul AI trebuie guvernat, nu oprit”

Papa Leon al XIV-lea a avertizat asupra pericolelor inteligenței artificiale și „lipsei de transparență în crearea algoritmilor” care reglementează funcționarea diferitelor chatbot-uri, potrivit News.ro, care citează AFP.

„Sunt mai ales chatbot-urile bazate pe modele lingvistice mari (LLM)”, precum ChatGPT sau Gemini, „care se dovedesc a fi deosebit de eficiente în persuasiunea ocultă”, susține Papa, care, de la alegerea sa, a avertizat de mai multe ori asupra pericolelor AI.

„Modelele de AI sunt modelate de viziunea asupra lumii a celor care le construiesc și pot, la rândul lor, să impună moduri de gândire prin reproducerea stereotipurilor și prejudecăților prezente în datele pe care le exploatează”, scrie Leon al XIV-lea într-un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicațiilor Sociale.

Suveranul pontif se arată îngrijorat de faptul că „în spatele acestei forțe invizibile enorme care ne afectează pe toți se află doar câteva companii” și se teme de un „control oligopolistic (...) al inteligenței artificiale”.

„Provocarea care ne așteaptă nu este aceea de a opri inovarea digitală, ci de a o guverna, de a fi conștienți de caracterul său ambivalent”, atrage atenția Papa. De asemenea, acesta susține că „este din ce în ce mai urgent să introducem în sistemele educaționale, de la toate nivelurile, alfabetizarea în domeniul mass-media, al informației și al AI”.

Papa Leon al XIV-lea a denunțat și în urmă cu o lună cursa pentru AI în domeniul militar, susținând că „delegarea de către mașini a deciziilor privind viața și moartea persoanelor umane” reprezintă „o spirală distructivă”.

