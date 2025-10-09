Live TV

Papa Leon face un apel fără precedent la mass-media. „Fără clickbait, vă rog!"

Papa Leon. Foto. Profimedia
Laude pentru jurnaliștii care relatează din Ucraina și Gaza

„Ajunge cu clickbait-ul”, a declarat Papa Leon joi, adresându-se organizațiilor media, îndemnând jurnaliștii să lupte împotriva informațiilor „fără valoare” și să ajute oamenii să facă distincția între fapt și ficțiune, scrie POLITICO.

„Comunicarea trebuie eliberată de gândirea greșită care o corupe, de concurența neloială și de practica degradantă a așa-numitului clickbait”, a spus papa. „Vă îndemn: nu vă vindeți niciodată autoritatea!”, a adăugat suveranul pontif.

Papa a vorbit la o conferință organizată la Roma de Minds International, o rețea de agenții de știri globale.

Conferința, care se desfășoară până vineri, se concentrează în mare parte pe inteligența artificială și rolul agențiilor de știri în ceea ce se numește o lume post-adevăr. Discursul Papei Leon a abordat și tema informațiilor artificiale și a dezinformării.

„Este un paradox faptul că, în era comunicării, agențiile de știri și mass-media traversează o perioadă de criză. În mod similar, cei care consumă informații se află, de asemenea, în criză, confundând adesea falsul cu adevăratul și autenticul cu artificialul”, a spus el.

Laude pentru jurnaliștii care relatează din Ucraina și Gaza

Papa Leon a lăudat munca jurnaliștilor care își riscă viața relatând de la fața locului din zonele de război din Gaza și Ucraina și i-a îndemnat să acționeze ca un bastion împotriva dezinformării.

„Puteți acționa ca o barieră împotriva celor care, prin arta străveche a minciunii, caută să creeze diviziuni pentru a domina prin divizare. Puteți fi, de asemenea, un bastion al civilizației împotriva nisipurilor mișcătoare ale aproximării și post-adevărului”, a adăugat el.

 

 

 

 

 

 

