Papa Leon, față în față cu Marco Rubio, după atacurile repetate ale lui Trump asupra suveranului pontif

Secretary Marco Rubio meets with Pope Leo XIV in Vatican City, the Holy See, May 18, 2025. ( Simone Risoluti/Vatican Media)
Secretarul de stat american Marco Rubio și papa Leon al XIV-lea. Foto: Profimedia
Relațiile dintre administrația Trump și Vatican traversează unul dintre cele mai tensionate momente, după ce secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a ajuns joi la Vatican pentru o întâlnire cu papa Leon al XIV-lea, scrie Reuters. Vizita are loc în contextul în care președintele Donald Trump și-a intensificat atacurile publice la adresa suveranului pontif, criticând poziția acestuia față de războiul dintre SUA, Israel și Iran, dar și opoziția sa față de politicile dure anti-imigrație promovate de Washington. Liderul de la Casa Albă l-a acuzat recent pe papă că „pune în pericol catolicii” și a sugerat că suveranul pontif ar susține ideea ca Iranul să obțină arme nucleare, acuzații respinse ferm de Vatican.

Convoiul lui Rubio a traversat sub măsuri stricte de securitate bulevardul central din Roma care duce spre Vatican, sosind la ora locală 11:10 (09:10 GMT) pentru prima întâlnire dintre papă și un membru al administrației Trump după aproape un an.

Întâlnirea cu ușile închise dintre Leon și Rubio, care ocupă și funcția de consilier pentru securitate națională al lui Trump, este așteptată să dureze aproximativ o jumătate de oră. Ulterior, Rubio urmează să se întâlnească și cu principalul diplomat al Vaticanului, cardinalul italian Pietro Parolin.

Primul papă american din istorie, Leon și-a atras furia lui Trump după ce a devenit un critic ferm al războiului SUA-Israel împotriva Iranului și al politicilor dure anti-imigrație promovate de administrația americană.

În ultimele săptămâni, Trump a continuat o serie fără precedent de atacuri publice la adresa papei, provocând reacții critice din partea liderilor creștini din întreg spectrul politic.

Luni, Trump a sugerat că papa Leon ar considera acceptabil ca Iranul să obțină arme nucleare și a afirmat că suveranul pontif „pune în pericol mulți catolici” prin opoziția sa față de război.

Papa Leon, care vineri împlinește un an de când conduce Biserica Catolică cu cei 1,4 miliarde de credincioși, a devenit tot mai vocal pe scena internațională în ultimele săptămâni.

În timpul unui turneu în patru state africane, luna trecută, el a criticat dur direcția liderilor lumii și a afirmat că societatea „este devastată de o mână de tirani”, comentarii despre care ulterior a spus că nu îl vizau direct pe Trump.

Ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, Brian Burch, a declarat marți că discuția dintre papă și oficialul administrației americane va fi, cel mai probabil, una „francă”.

Papa a declarat jurnaliștilor, după cel mai recent atac, că transmite mesajul creștin al păcii. De asemenea, el a respins categoric ideea că ar susține armele nucleare, pe care Biserica Catolică le consideră imorale.

„Misiunea Bisericii este să predice Evanghelia, să predice pacea”, a spus papa. „Biserica s-a pronunțat de ani de zile împotriva tuturor armelor nucleare, nu există niciun dubiu în această privință.”

Rubio efectuează o vizită de două zile la Roma. El a ajuns joi dimineață la Roma fără jurnaliști în avionul său, lucru neobișnuit pentru un secretar de stat american.

Rubio a declarat marți, într-un briefing la Casa Albă, că se așteaptă să discute cu papa despre Cuba și despre îngrijorările privind libertatea religioasă la nivel mondial.

Vineri urmează să se întâlnească și cu premierul italian Giorgia Meloni, care l-a apărat pe papă în fața atacurilor lui Trump. Totodată, și ministrul italian al Apărării a afirmat că războiul cu Iranul pune în pericol conducerea Statelor Unite.

Rubio este catolic, la fel ca vicepreședintele JD Vance. Cei doi s-au întâlnit cu papa Leon în urmă cu un an, după participarea la slujba inaugurală a suveranului pontif.

