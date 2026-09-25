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Papa Leon începe vineri o „vizită istorică”, de 4 zile, în Franța: prima oprire, la Paris, cu un program ce include primirea la Élysée

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Papa Leon al XIV-lea se îmbarcă în avionul cu destinația Paris, la aeroportul Fiumicino din Roma, pe 25 septembrie 2026. Papa Leon al XIV-lea zboară vineri în Franța pentru prima vizită de stat a Vaticanului în această țară europeană din ultimii 18 ani. Foto: Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia
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Din articol
Măsuri de securitate stricte „Vizită istorică”

Papa Leon al XIV-lea începe, vineri, la Paris, prima etapă a unei vizite de patru zile în Franţa, unde este aşteptat de credincioşi entuziaşti şi în cadrul căreia va aborda numeroase teme, printre care inteligenţa artificială, problema migraţiei sau lupta împotriva violenţei sexuale, notează AFP.

Avionul papei în vârstă de 71 de ani, care are rădăcini în Franţa - bunica sa s-a născut la Le Havre înainte de a emigra în Statele Unite -, urmează să aterizeze la ora 11:00, ora României, (08:00 GMT) la aeroportul Orly, unde va fi întâmpinat de preşedintele Emmanuel Macron, în timp ce clopotele bisericilor din ţară vor bate în semnal de bucurie timp de şapte minute.

Apoi îl aşteaptă o zi maraton: după un prim discurs la sfârşitul dimineţii (ora 12:45) la Palatul Élysée, în faţa autorităţilor şi a corpului diplomatic, el va lua cuvântul după-amiază (ora 16:00) la sediul UNESCO, unde ar trebui să-şi reitereze apelul la reglementarea IA, într-un context de îngrijorare crescândă cu privire la posibilele abuzuri ale algoritmilor.

„Putem presupune că demnitatea persoanei umane, pacea, educaţia şi responsabilitatea faţă de noile tehnologii vor ocupa un loc important în discursul său”, a declarat pentru AFP monseniorul Roberto Campisi, observator permanent al Sfântului Scaun pe lângă UNESCO.

Va urma o mare procesiune, sub măsuri stricte de securitate, în centrul capitalei, unde prognoza meteo anunţă temperaturi de vară: pornind de la biserica Notre-Dame-des-Champs, din arondismentul al 6-lea, Leon al XIV-lea va parcurge 2,5 km cu papamobilul până la catedrala Notre-Dame.

Această întâlnire cu mulţimea va fi ritmată de formaţii muzicale amplasate la fiecare 50 de metri de-a lungul traseului. Carmen Quintana, o pensionară peruană de 71 de ani, va asista la eveniment „foarte emoţionată”, iar Frăţia Purtătorilor Domnului Miracolelor din Paris a chemat comunitatea latino-americană să-l întâmpine pe papă cu ”steaguri, muzică şi dansuri”.

Măsuri de securitate stricte

Leon al XIV-lea va oficia apoi, la ora 18:15, slujba de vecernie în faţa preoţilor, diaconilor şi seminariştilor la Catedrala Notre-Dame, unde va fi primul papă care se va deplasa de la redeschiderea catedralei în decembrie 2024. Predecesorul său, Francisc, a refuzat invitaţia la ceremonia organizată la cinci ani după incendiul care a devastat clădirea gotică.

Ultima etapă: o mare veghe de rugăciune la Stade de France din Saint-Denis, la nord de Paris, ar trebui să reunească 80.000 de tineri cu vârste cuprinse între 17 şi 35 de ani pentru un program care îmbină muzica pop de laudă, dialogul cu papa şi expunerea „sfântului veşmânt al lui Hristos”, relicvă păstrată la Argenteuil.

Această vizită în trei etape – Paris, Lourdes şi Metz – necesită măsuri de securitate draconice, cu cifre elocvente: 17.000 de voluntari, 15.000 de poliţişti şi jandarmi, 2.500 de jurnalişti acreditaţi şi un buget de 27 de milioane de euro.

De la criza migraţiei la pacea în Europa, ea va aborda o gamă largă de teme, cu şapte luni înaintea unor alegeri prezidenţiale franceze foarte deschise, în care extrema dreaptă pare să se afle într-o poziţie de forţă.

„Nu mă aştept (din partea papei) să ne spună cum să votăm, ci să ne ridice pe toţi la un nivel superior, reafirmând ceea ce constituie o comunitate naţională: fraternitatea, a ne privi unii pe alţii cu speranţă, a nu ne teme de celălalt”, a declarat, joi, la TF1 episcopul de Saint-Denis, Étienne Guillet.

„Vizită istorică”

Vizita are loc, de asemenea, într-un moment crucial pentru Biserica din Franţa, împărţită între scăderea practicii religioase în contextul secularizării şi creşterea numărului de botezuri în rândul tinerilor din ultimii cinci ani, un fenomen care trezeşte curiozitatea papei.

Programul de la Paris, de vineri şi sâmbătă, ar trebui să atragă, el singur, un milion de persoane, după câteva zile de pregătiri: panouri cu mesajul „Bine aţi venit la Paris” pe biserici, un cort uriaş în Place de la Concorde pentru liturghia de sâmbătă, repetiţii pentru cei 2.500 de cântăreţi ai vegherii de rugăciune.

O vizită „istorică”, potrivit principalelor cotidiene franceze, căreia France Télévisions îi va dedica o zi întreagă de emisiuni speciale, iar Marea Moschee din Paris – predica de vineri.

„Nu sunt surprins, dar sunt totuşi emoţionat în mod plăcut de fervoarea care se manifestă”, a recunoscut, miercuri, la postul de radio France Inter cardinalul Jean-Marc Aveline, preşedintele episcopatului francez, iniţiatorul acestei vizite, care are ca deviză „Pentru ca lumea să aibă viaţă”.

Vizita va continua, sâmbătă, cu o liturghie de amploare pe Piaţa Concorde şi pe Champs-Élysées, la care sunt aşteptaţi 600.000 de credincioşi, printre care mai multe personalităţi politice, dar nu şi Emmanuel Macron.

Editor : B.E.

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