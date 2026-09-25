Așteptat de credincioși entuziaști, papa Leon al XIV-lea a sosit vineri dimineață în Franța. Se află la Paris, prima etapă a unei vizite de patru zile în Hexagon, în cadrul căreia va vizita capitala, Lourdes și Metz. După bucuria din străzile Parisului și fervoarea de la Notre-Dame cu ocazia vecerniei, papa Leon al XIV-lea va încheia seara de vineri alături de tineri, la Stade de France, relatează presa franceză.

Papa, salutând credincioșii la Catedrala Notre-Dame din Paris. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Vineri, suveranul pontif a avut un program intens, cu momente oficiale, populare și pastorale. Prima zi a unei vizite care îl va duce pe papă, care nu a omis să-și amintească de „originile sale familiale normande și bearnese”, la Lourdes începând de sâmbătă seara, apoi la Metz luni.

Primul papă care a pășit în Notre Dame, de la redeschiderea din decembrie 2024

Leon al XIV-lea a devenit primul papă care a pășit în catedrala din Paris de la redeschiderea acesteia în decembrie 2024, după marele incendiu care a devastat-o în 2019. Predecesorul său, Francisc, a refuzat invitația la redeschidere.

La Palatul Élysée, unde a fost întâmpinat de cuplul Macron, Leon al XIV-lea a abordat fără ocolișuri tema laicității, pericolele inteligenței artificiale și sfârșitul vieții. Papa a denunțat în special „manipulările genetice”, „gestiația pentru terți”, „cumpărarea de organe” și „oferirea unei morți programate”, pe care le-a prezentat ca fiind „derive” care riscă „să deturneze știința și tehnologia în afaceri lucrative”.

După vecernia de la Notre-Dame, papa participă seara la o mare veghe de rugăciune alături de 80.000 de tineri la Stade de France din Saint-Denis, la nord de Paris, în cadrul unui program care combină muzică pop de laudă religioasă, dialoguri cu papa și expunerea „sfântului veșmânt al lui Hristos”, o relicvă păstrată la Argenteuil (Val-d’Oise).

🚨 Le pape Léon XIV est ARRIVÉ au Stade de France. pic.twitter.com/DpZztmqKxc — Frontières (@Frontieresmedia) September 25, 2026

Veghea va fi precedată de un prolog muzical cu participarea, printre alții, a lui Monroe, care a reprezentat Franța anul acesta la Eurovision, precum și a Natashei Saint-Pierre, care va interpreta în duet cu Grégory Turpin un imn compus special pentru această ocazie, intitulat „Pour que le monde ait la vie”.

Tur al stadionului cu papamobilul și prezentarea Sfintei Tunici din Argenteuil

Veghea a început oficial la ora 19:30 locală (20:30, ora României), iar papa urmează și-a făcut intrarea pe Stade de France la ora 21:00 (22:00, ora României).

Potrivit revistei „Famille Chrétienne”, Leon al XIV-lea va face un tur al stadionului cu papamobilul înainte de discursul de bun venit al monseniorului Etienne Guillet, episcopul de Saint-Denis. În cursul acestei seri, Sfânta Tunică din Argenteuil va fi prezentată credincioșilor, după care Papa va lua cuvântul.

Léon XIV, après un tour de stade, sort de la papamobile sous les acclamations. Une immense joie parcourt le Stade de France pic.twitter.com/MESloBZuyO — Arthur de Watrigant (@WatrigantArthur) September 25, 2026

Relicva, despre care se spune că ar fi fost purtată de Hristos în timpul răstignirii sale, a fost scoasă din bazilica din Argenteuil doar o singură dată în istorie: pentru a fi prezentată regelui Franței.

Cei 80.000 de credincioși așteptați vineri pe Stade de France vor avea ocazia să o zărească lângă papa Leon al XIV-lea, după o călătorie desfășurată sub măsuri de securitate extrem de stricte.

✨Magnifique Ave Maria devant 80 000 personnes au Stade de France avant l’arrivée du Pape Leon XIV ✝️🥹🫶🏻🇫🇷 pic.twitter.com/rI1PM0jIA0 — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) September 25, 2026

Una dintre cele mai prețioase relicve din creștinătate

Sfânta Tunică de la Argenteuil este considerată una dintre cele mai prețioase relicve din creștinătate. Potrivit tradiției, ea a fost descoperită la Jaffa în secolul al IV-lea de Sfânta Elena, mama împăratului Constantin, și apoi dăruită de împărăteasa Irina de Constantinopol lui Charlemagne în anul 800.

A fost apoi încredințată călugărițelor benedictine de la abația Argenteuil.

După ce a dispărut în timpul Revoluției Franceze, a fost redescoperită în secolul al XIX-lea și de atunci a suferit mai multe restaurări. În timp ce cercetătorii continuă să dezbată autenticitatea sa, aerul de mister din jurul tunicii nu a făcut decât să îi adâncească venerația.

Pentru credincioși, aceasta reprezintă mult mai mult decât un artefact istoric: este o legătură tangibilă cu Pătimirea lui Cristos – un obiect sacru care îi conectează pe credincioșii de astăzi cu suferința răscumpărătoare a lui Isus.

Ea nu călătorește niciodată și, în principiu, este expusă doar o dată la 50 de ani. A vedea Sfânta Tunica în cadrul ei natural, bazilica din Argenteuil (Val-d'Oise), este, așadar, deja un eveniment rar. A o imagina în inima Stadionului Franței, alături de Papa Leon al XIV-lea, face ca acest moment să fie inedit și, probabil, unic.

Ultima vizită oficială a unui Suveran Pontif a fost în 2008, când Papa Benedict a venit la Paris iar apoi s-a deplasat la Lourdes. Ulterior, Papa Francisc a mers la Strasbourg, în 2014, la Marsilia în 2023 şi în Corsica, în 2025. Dar, acestea nu au fost vizite de stat în Franţa.