Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică despre inteligența artificială

Papa Leon al XIV-lea a inclus un citat din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică, „Magnifica Humanitas”, dedicată impactului inteligenței artificiale asupra societății și riscului dezumanizării. Referința la universul creat de J.R.R. Tolkien a atras rapid atenția presei internaționale și a fanilor seriei, după ce suveranul pontif a citat un pasaj celebru rostit de vrăjitorul Gandalf.

În paragraful 213 al documentului, papa vorbește despre responsabilitatea oamenilor într-o epocă dominată de dezvoltarea accelerată a tehnologiei și respinge ideea că forțele inteligenței artificiale sunt prea puternice pentru a putea fi controlate.

În acest context, Leon al XIV-lea citează unul dintre cele mai cunoscute pasaje din „Întoarcerea Regelui”, ultimul volum din trilogia lui Tolkien.

„Nu este rolul nostru să controlăm toate valurile lumii, ci să facem tot ceea ce ţine de noi pentru anii în care ne-a fost dat să trăim, smulgând răul din locurile pe care le cunoaştem, astfel încât cei care vor veni după noi să aibă un pământ curat de lucrat”, este fragmentul atribuit personajului Gandalf și inclus în enciclică.

Imediat după acest citat, papa adaugă propriul mesaj: „Civilizaţia iubirii nu va apărea dintr-un singur gest spectaculos, ci din suma actelor mici şi constante de fidelitate care reprezintă un bastion împotriva dezumanizării.”

Presa internațională a interpretat referința la Tolkien drept un semnal puternic privind poziția papei față de inteligența artificială și influența marilor companii din tehnologie.

Publicația Wired a scris că papa Leon al XIV-lea i-a „pus la punct” pe mogulii tech folosindu-se de universul „Stăpânul Inelelor”.

Articolul face referire inclusiv la miliardari precum Elon Musk și Peter Thiel, acuzați de critici că promovează interpretări controversate ale operei lui Tolkien. Peter Thiel și-a numit compania de analiză a datelor „Palantir”, după obiectul magic folosit de vrăjitorul Saruman pentru supraveghere, în timp ce Musk a sugerat în trecut că trilogia lui Tolkien poate fi citită ca o alegorie anti-imigrație.

În enciclica sa, papa Leon al XIV-lea avertizează asupra riscului ca dezvoltarea inteligenței artificiale să fie dominată de interese legate de putere, control și profit, în loc să fie folosită pentru binele comun.

„Magnifica Humanitas” este prima enciclică a noului suveran pontif și unul dintre cele mai importante documente doctrinare publicate de Vatican în ultimii ani.

