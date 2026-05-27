Live TV

Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică despre inteligența artificială

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-05-27 233625
Papa Leon l-a citat pe Gandalf din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică despre inteligența artificială. Foto Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a inclus un citat din „Stăpânul Inelelor” în prima sa enciclică, „Magnifica Humanitas”, dedicată impactului inteligenței artificiale asupra societății și riscului dezumanizării. Referința la universul creat de J.R.R. Tolkien a atras rapid atenția presei internaționale și a fanilor seriei, după ce suveranul pontif a citat un pasaj celebru rostit de vrăjitorul Gandalf.

În paragraful 213 al documentului, papa vorbește despre responsabilitatea oamenilor într-o epocă dominată de dezvoltarea accelerată a tehnologiei și respinge ideea că forțele inteligenței artificiale sunt prea puternice pentru a putea fi controlate.

În acest context, Leon al XIV-lea citează unul dintre cele mai cunoscute pasaje din „Întoarcerea Regelui”, ultimul volum din trilogia lui Tolkien.

„Nu este rolul nostru să controlăm toate valurile lumii, ci să facem tot ceea ce ţine de noi pentru anii în care ne-a fost dat să trăim, smulgând răul din locurile pe care le cunoaştem, astfel încât cei care vor veni după noi să aibă un pământ curat de lucrat”, este fragmentul atribuit personajului Gandalf și inclus în enciclică.

Imediat după acest citat, papa adaugă propriul mesaj: „Civilizaţia iubirii nu va apărea dintr-un singur gest spectaculos, ci din suma actelor mici şi constante de fidelitate care reprezintă un bastion împotriva dezumanizării.”

Presa internațională a interpretat referința la Tolkien drept un semnal puternic privind poziția papei față de inteligența artificială și influența marilor companii din tehnologie.

Publicația Wired a scris că papa Leon al XIV-lea i-a „pus la punct” pe mogulii tech folosindu-se de universul „Stăpânul Inelelor”.

Articolul face referire inclusiv la miliardari precum Elon Musk și Peter Thiel, acuzați de critici că promovează interpretări controversate ale operei lui Tolkien. Peter Thiel și-a numit compania de analiză a datelor „Palantir”, după obiectul magic folosit de vrăjitorul Saruman pentru supraveghere, în timp ce Musk a sugerat în trecut că trilogia lui Tolkien poate fi citită ca o alegorie anti-imigrație.

În enciclica sa, papa Leon al XIV-lea avertizează asupra riscului ca dezvoltarea inteligenței artificiale să fie dominată de interese legate de putere, control și profit, în loc să fie folosită pentru binele comun.

„Magnifica Humanitas” este prima enciclică a noului suveran pontif și unul dintre cele mai importante documente doctrinare publicate de Vatican în ultimii ani.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat care se uita la youtube pe laptop
YouTube automatizează detectarea conţinuturilor create de inteligenţa artificială. Ce va face platforma după identificare
Pam Bondi și Donald Trump
Fostul procuror general al SUA, numit de Trump într-o nouă funcție. „Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei”
Monitoare de la bursă.
Taiwan depășește India la valoarea pieței bursiere și urcă pe locul 5 la nivel mondial, impulsionat de explozia AI
Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea cere limitarea AI și avertizează asupra unui „război fără sfârșit” în prima sa mare enciclică
Ukraine News - March 5, 2026
„Este ca un joc pe calculator”. Ucraina folosește civili, mame și șoferi de taxi pentru a doborî dronele Rusiei
Recomandările redacţiei
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii...
crima targu jiu
Triplă crimă în Târgu Jiu: O femeie și doi bărbați au fost găsiți...
trump
Donald Trump ameninţă să „arunce în aer” Omanul, într-o aparentă...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Ultimele știri
Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist
Ciprian Ciucu prezintă nereguli sesizate în cei peste 5 ani ca primar: „Am văzut multe. Aș putea scrie o culegere”
Femeie din Moscova, închisoare pentru un clip cu o narghilea din cozonac de Paște. „Vinovată de jignirea sentimentelor credincioșilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...