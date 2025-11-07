Papa Leon al XIV-lea l-a primit, vineri, la Vatican pe legendarul actor de la Hollywood Robert De Niro, informează ANSA, potrivit Agerpres.

Papa Leon i-a dăruit actorului Robert de Niro un rozariu. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Suveranul pontif, originar din Chicago, i-a spus actorului „Îmi pare bine să vă cunosc” şi i-a strâns mâna. De Niro a răspuns „Şi mie îmi pare bine”.

La finalul întâlnirii, papa Leon i-a dăruit actorului, celebru din filme precum „Godfather II”, „Raging Bull” şi „Goodfellas”, un rozariu.

Actorul american a primit joi seară cea mai înaltă distincţie civilă a Romei, Lupa Capitolina (Lupoaica de pe Capitoliu), din partea primarului local, Roberto Gualtieri.

„Familia mea are origini italiene”, a declarat starul american, în vârstă de 82. El le-a mulţumit oficialităţilor italiene pentru această decoraţie, ce i-a fost înmânată în cadrul unei ceremonii organizate la Roma.

Editor : C.L.B.