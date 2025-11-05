Papa Leon, noi critici la adresa administrației Trump pe tema imigranților: „Au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme”

Papa Leon a făcut apel la o „reflecție profundă” în SUA cu privire la tratamentul aplicat imigranților aflați în detenție, afirmând că „multe persoane care au trăit ani și ani fără să cauzeze probleme au fost profund afectate de ceea ce se întâmplă în prezent”, relatează The Guardian.

Suveranul Pontif, născut în Chicago, a răspuns marți seara la o serie de întrebări geopolitice adresate de jurnaliști în fața reședinței papale de la Castel Gandolfo, lângă Roma, printre care s-au numărat drepturile spirituale ale imigranților aflați în custodia autorităților americane, atacurile militare ale SUA asupra presupușilor traficanți de droguri din largul coastelor Venezuelei și fragilul armistițiu din Orientul Mijlociu.

Acesta a subliniat că scriptura pune accentul pe întrebarea care va fi pusă la sfârșitul lumii: „Cum l-ai primit pe străin, l-ai primit cu brațele deschise sau nu? Cred că trebuie să reflectăm profund asupra a ceea ce se întâmplă”.

Papa Leon a spus că „trebuie luate în considerare și drepturile spirituale ale persoanelor care au fost reținute” și a solicitat autorităților să permită accesul lucrătorilor pastorali la imigranții reținuți.

„De multe ori, aceștia au fost separați de familiile lor. Nimeni nu știe ce se întâmplă, dar trebuie să se țină seama de nevoile lor spirituale”, a spus acesta.

Luna trecută, papa a îndemnat liderii sindicatelor din Chicago să susțină imigranții și să primească minoritățile în rândurile lor.

Întrebat despre atacurile letale asupra presupușilor traficanți de droguri din largul Venezuelei, Suveranul Pontif a spus că acțiunea militară „crește tensiunea” și a remarcat că aceștia se apropie și mai mult de coastă.

„Important este să căutăm dialogul”, a spus el.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, papa a recunoscut că prima fază a acordului de pace între Israel și Hamas rămâne „foarte fragilă” și a spus că părțile trebuie să găsească o cale de urmat în ceea ce privește guvernarea viitoare „și modul în care se pot garanta drepturile tuturor popoarelor”.

Întrebat despre atacurile coloniștilor israelieni asupra palestinienilor din Cisiordania, acesta a descris problema colonizării ca fiind „complexă”, adăugând: „Israelul a spus un lucru, apoi a făcut altul, uneori. Trebuie să încercăm să colaborăm pentru a obține dreptate pentru toate popoarele”.

Papa Leon urmează să-l primească joi la Vatican pe președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas. La sfârșitul lunii noiembrie, el va efectua prima sa călătorie în calitate de papă în Turcia și Liban.

Editor : A.M.G.