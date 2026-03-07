Live TV

Papa Leon a numit un nou ambasador în Statele Unite. Cine este arhiepiscopul Gabriele Caccia

Data publicării:
gabriele caccia
Arhiepiscopul Gabriele Caccia. Foto: Profimedia Images
Papa Leon l-a numit, sâmbătă, pe arhiepiscopul Gabriele Caccia nunțiu apostolic în Statele Unite, relatează Vatican News.

Din 2019, acesta a fost Observator Permanent al Sfântului Scaun la Organizația Națiunilor Unite, la New York. El îi succede cardinalului Christophe Pierre, care a împlinit 80 de ani la 30 ianuarie, iar Papa i-a acceptat demisia la atingerea limitei de vârstă.

Arhiepiscopul Caccia a declarat că este „onorat și profund smerit de decizia Sfântului Părinte” de a-l numi nunțiu „în țara și în Biserica” în care Papa s-a născut și a crescut.

„Primesc această misiune atât cu bucurie, cât și cu un sentiment de teamă”, a subliniat el, adăugând că este vorba despre o „misiune în slujba comuniunii și a păcii”, care începe în anul în care Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de la fondare.

Arhiepiscopul Caccia a mai spus că se simte „încurajat de căldura și deschiderea” primite din partea Bisericii locale, a oamenilor și a instituțiilor din SUA, pe care le-a cunoscut în anii în care a activat la ONU, la New York.

Numit în 2009 nunțiu apostolic în Liban, apoi în Filipine, din 2017

Arhiepiscopul Caccia s-a născut la Milano, la 24 februarie 1958. A fost hirotonit preot în 1983 de cardinalul Carlo Maria Martini și a slujit în parohia San Giovanni Bosco din Milano până în 1986. Ulterior a fost trimis la Academia Pontificală Ecleziastică din Roma.

A obținut un doctorat în teologie și o licență în drept canonic la Universitatea Pontificală Gregoriană.

S-a alăturat Serviciului Diplomatic al Sfântului Scaun în 1991 și a fost repartizat la Reprezentanța Papală din Tanzania. În 1993, a fost chemat să lucreze în Secția pentru Afaceri Generale a Secretariatului de Stat, în cadrul Secretariatului Substitutului. În 2002, a fost numit assessor pentru Afaceri Generale al Secretariatului de Stat.

În iulie 2009, Papa Benedict al XVI-lea l-a numit nunțiu apostolic în Liban și arhiepiscop titular de Sepino. A primit consacrarea episcopală chiar de la Papă, la 12 septembrie în același an.

În 2017, Papa Francisc l-a numit nunțiu apostolic în Filipine, iar în 2019 Observator Permanent al Sfântului Scaun la Organizația Națiunilor Unite.

