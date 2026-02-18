Live TV

Papa Leon refuză invitația lui Trump de a participa la Consiliul pentru Pace. Motivul invocat

Data publicării:
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea. Sursa foto: Profimedia Images

Vaticanul nu va participa la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump denumită Consiliul Păcii, a declarat, marţi, cardinalul Pietro Parolin, adăugând că eforturile de gestionare a situaţiilor de criză ar trebui să fie coordonate de Organizaţia Naţiunilor Unite, potrivit Reuters.

Papa Leon, primul papă american şi critic al unor politici ale lui Trump, a fost invitat să se alăture consiliului în ianuarie.

Conform planului lui Trump pentru Gaza, care a dus la un armistiţiu fragil în octombrie, consiliul urma să supravegheze guvernarea temporară a Gazei. Trump a declarat ulterior că acest consiliu, prezidat de el, va fi extins pentru a aborda conflictele globale. Consiliul va ţine prima sa reuniune joi, la Washington, pentru a discuta reconstrucţia Gazei.

Italia şi Uniunea Europeană au declarat că reprezentanţii lor intenţionează să participe în calitate de observatori, deoarece nu s-au alăturat consiliului.

Sfântul Scaun „nu va participa la Consiliul pentru Pace din cauza naturii sale speciale, care evident nu este aceeaşi cu a altor state”, a spus Parolin.

„O preocupare”, a spus el, „este că, la nivel internaţional, ar trebui să fie în primul rând ONU cea care gestionează aceste situaţii de criză. Acesta este unul dintre punctele pe care am insistat”.

Mulţi experţi în drepturile omului spun că supravegherea de către Trump a unui consiliu care să supervizeze afacerile unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială. Consiliul lansat luna trecută a fost criticat şi pentru faptul că nu include niciun palestinian.

Ţările au reacţionat cu prudenţă la invitaţia lui Trump, experţii fiind îngrijoraţi că consiliul ar putea submina ONU. Unii dintre aliaţii Washingtonului din Orientul Mijlociu s-au alăturat, dar aliaţii occidentali au rămas deocamdată deoparte.

Armistiţiul din Gaza a fost încălcat în repetate rânduri, sute de palestinieni şi patru soldaţi israelieni fiind ucişi de la începutul acestuia, în octombrie.

Atacul Israelului asupra Gazei a ucis peste 72.000 de persoane, a provocat o criză alimentară şi a determinat strămutarea întregii populaţii din Gaza.

Mai mulţi experţi în drepturile omului, cercetători şi o anchetă a ONU afirmă că acest lucru echivalează cu un genocid. Israelul consideră că acţiunile sale sunt de autoapărare, după ce militanţii conduşi de Hamas au ucis 1.200 de persoane şi au luat peste 250 de ostatici într-un atac la sfârşitul anului 2023.

Papa Leon a denunţat în repetate rânduri condiţiile din Gaza. Papa, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume, se alătură rar consiliilor internaţionale. Vaticanul are un serviciu diplomatic extins şi este observator permanent la Naţiunile Unite.

