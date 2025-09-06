Live TV

Papa Leon se pregătește să-l canonizeze pe milenialul Carlo Acutis, adolescentul poreclit „influencerul lui Dumnezeu”

Carlo Acutis, 'God's Influencer,' To Be Canonized Next Month
Carlo Acutis, influencerul lui Dumnezeu Foto: Getty Images
Clasificarea moaștelor Un copil deosebit Încercarea Bisericii de a atrage mai mulți tineri spre credință

Primul sfânt milenial. Biserica Catolică se pregătește pentru o canonizare care ar trebui să fie și un gest care să atragă tinerii spre credință. Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic al generației mileniale, într-o ceremonie oficiată de Papa Leon în Piața Sfântul Petru, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși.

Carlo Acutis, care duminică va deveni primul milenial declarat sfânt al Bisericii Catolice, a creat site-uri web pentru a răspândi învățătura catolică, câștigându-i porecla de „Influencerul lui Dumnezeu” după moartea sa, la vârsta de 15 ani, din cauza leucemiei.

Acutis va fi canonizat de Papa Leon alături de Pier Giorgio Frassati, un alt tânăr activist catolic care a murit în urmă cu un secol. Se așteaptă ca evenimentul să adune la Roma mii de oameni, scrie The Guardian.

Clasificarea moaștelor

Biserica clasifică moaștele sfinților săi în trei categorii. Cele de la Sant’Angela Merici se încadrează în ultimele două categorii și, deși obiectele atrag un flux constant de pelerini, moaștele de clasa întâi – corpul unui sfânt și părți ale acestuia – sunt cele care atrag mulțimile.

În ultimul an, peste un milion de oameni s-au adunat în orașul Assisi din centrul Italiei, unde trupul lui Acutis – acoperit cu ceară și îmbrăcat într-o bluză de trening albastră, blugi și teniși – este expus în spatele unei vitrine în biserica Santa Maria Maggiore. Inima sa se află într-o casetă de aur în catedrala San Rufino, în timp ce bucăți din pericardul său – membrana care înconjoară inima – au făcut înconjurul lumii în perioada premergătoare canonizării sale.

Mama lui Carlo, Antonia Salzano, a călătorit și ea în întreaga lume, ținând discursuri comunităților catolice despre viața fiului ei, aducând cadou șuvițe din părul fiului ei.

Moaștele au fost donate de familia sa, deși odată ce va fi canonizat, acestea vor deveni proprietatea Vaticanului.

Acutis s-a născut la Londra, unde tatăl său lucra în domeniul asigurărilor, iar familia s-a mutat la Milano când el avea patru luni.

Un copil deosebit

Familia nu era neapărat religioasă, a declarat Salzano pentru The Guardian, dar fiul ei a arătat o profundă devoțiune față de credința catolică de la o vârstă fragedă. „Mergea la liturghie și recita rozariul în fiecare zi”, a spus ea, adăugând că era un copil care „nu putea fi indiferent la durere”. „Locuiam în centrul orașului Milano, într-o clădire înconjurată de cerșetori. Voia să-i ajute, să le vorbească, să le aducă mâncare și pături.”

În rest, era un copil obișnuit, care își petrecea timpul cu prietenii sau făcând diferite sporturi. Fiind un programator iscusit, reputația sa de copil genial a început să crească atunci când a creat site-uri web pentru organizații catolice, inclusiv unul care enumera miracole. Îi plăcea să se joace și pe PlayStation, deși limita utilizarea acestuia la o oră pe săptămână. „Carlo era pasionat de internet, dar avea cumpătarea de a folosi tehnologia pentru bine și nu era exploatat de ea”, a spus mama sa.

Mișcarea care se dezvoltase în jurul lui Acutis a fost evidentă încă din ziua în care a murit, deoarece oameni grav bolnavi au început să se roage la el pentru vindecare. La înmormântarea sa au participat o mulțime de oameni pe care îi ajutase, printre care imigranți și copii hărțuiți.

Mama sa susține că în acea perioadă a început să facă miracole, iar anul trecut, regretatul Papă Francisc i-a atribuit lui Acutis două. Primul, a declarat Vaticanul, a fost vindecarea unui băiat din Brazilia de o boală congenitală rară care îi afecta pancreasul; al doilea a fost vindecarea unui student din Florența cu hemoragie cerebrală după ce a suferit un traumatism cranian și a cărui mamă se rugase la mormântul lui Acutis din Assisi.

Carlo Acutis
Carlo Acutis a murit de leucemie la vârsta de 15 ani. Foto: Profimedia Images

Încercarea Bisericii de a atrage mai mulți tineri spre credință

Viteza cu care Acutis a fost canonizat, mai ales în comparație cu Frassati, face parte din încercarea bisericii de a atrage mai mulți tineri spre credință.

Deși necatolicii ar putea considera venerarea moaștelor ca fiind bizară sau chiar macabră, aceasta atrage mulți oameni, în special tinerii.

„Exact acesta este scopul”, a spus Andrea Vreede, corespondent la Vatican pentru NOS, rețeaua publică de radio și televiziune olandeză. „Biserica își dorește un tânăr sfânt milenial, cineva care aparține epocii moderne.”

Ea a făcut o paralelă cu Maria Goretti, care s-a născut în sărăcie în 1890 și a fost agresată brutal la vârsta de 11 ani în Nettuno, la sud de Roma, de un lucrător agricol după ce i-a refuzat avansurile. Biserica susține că Goretti a murit din cauza rănilor suferite, după ce și-a iertat atacatorul. A devenit sfântă în 1950. „A murit în pace și cu devotament și asta a fost tot”, a spus Vreede. „A fost transformată într-o sfântă perfectă pentru că aveau nevoie de un model pentru tinere, mai ales după Al Doilea Război Mondial, pentru a restabili moralitatea.”

Însă, deși Acutis a strâns un număr imens de adepți, infractorii exploatând fascinația și încercând să vândă online pretinse relicve ale sale, au existat critici cu privire la agitația creată în jurul său.

„Au existat întrebări cu privire la cât de potrivit este ca biserica să-l idealizeze ca supermodel”, a spus Vreede.

Supermodel sau nu, mama sa crede că relicvele sunt o reamintire a faptului că „fiecare dintre noi este chemat să devină sfânt”. „Carlo ne amintește că este posibil ca oricine să devină sfânt”, a spus ea.

 

