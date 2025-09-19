Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA

În primul său interviu major de când a fost ales, Papa Leon al XIV-lea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „anumite lucruri” care se întâmplă în Statele Unite. Papa Leon al XIV-lea a vorbit și despre președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Elon Musk, insistând totuși că nu dorește să ia parte la bătălii politice. „Nu intenționez să mă implic în politica partizană. Nu asta este menirea Bisericii. Dar nu mi-e teamă să ridic probleme care, în opinia mea, sunt probleme reale ale Evangheliei, pe care, sper, oamenii de ambele părți ale spectrului politic, cum se spune, vor fi capabili să le asculte”, a spus el, potrivit Catholic News Agency.

Papa născut în Chicago a sugerat că originea sa îi conferă un avantaj în relațiile cu alți americani, inclusiv cu membrii Bisericii.

Referindu-se la relațiile dintre Vatican și episcopii catolici americani, el a spus: „Faptul că sunt american înseamnă, printre altele, că oamenii nu pot spune, așa cum au făcut-o despre Francisc, «El nu înțelege Statele Unite»”. Sub predecesorul său, Papa Francisc, conferința episcopilor americani s-a ciocnit cu Vaticanul în legătură cu desemnarea de către episcopi a avortului ca „prioritate absolută” a agendei lor de politică publică.

Primul papă american a subliniat importanța unei scrisori pe care predecesorul său, Papa Francisc, a trimis-o episcopilor americani la începutul acestui an, în care critica planurile administrației Trump de deportare a imigranților. „Am fost foarte bucuros să văd cum au receptat episcopii americani acest lucru, iar unii dintre ei au fost suficient de curajoși să meargă pe această linie”, a spus el, referindu-se la comentariile publice făcute în urma scrisorii.

Dar Leon a insistat că nu se va implica în „politică partizană”, spunând că depinde de liderii bisericii din Statele Unite să preia inițiativa în interacțiunea cu administrația Trump.

Niciun contact direct cu președintele Donald Trump

Papa Leon, care a fost ales în luna mai a acestui an, i-a acordat interviul lui Elise Allen, corespondent senior la site-ul de știri catolice Crux, pentru biografia sa, „Leo al XIV-lea: Cetățean al lumii, misionar al secolului XXI”.

Papa a declarat că nu a avut încă niciun contact direct cu președintele Donald Trump, deși a subliniat că fratele său mai mare, Louis Prevost, s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă. Leo a spus că este „foarte apropiat” de frații săi, „și, deși unul dintre ei este departe din punct de vedere politic, suntem în locuri diferite”.

Papa a spus că „se întâmplă anumite lucruri în Statele (Unite) care sunt îngrijorătoare” și că „uneori deciziile sunt luate mai mult pe baza economiei decât pe demnitatea umană și pe sprijinul uman”.

„Statele Unite sunt o putere la nivel mondial, trebuie să recunoaștem acest lucru, iar uneori deciziile sunt luate mai mult pe baza economiei decât pe baza demnității umane și a sprijinului uman”, a spus Leo. „Dar trebuie să continuăm să contestăm și să ridicăm unele întrebări și să vedem cea mai bună modalitate de a face acest lucru”.

„În special în ceea ce privește chestiunile legate de demnitatea umană, de promovarea păcii în lume, pe care Trump a arătat uneori clar că dorește să le realizeze, în aceste eforturi aș dori să îl sprijin”, a spus el.

Papa Leon al XIV-lea l-a menționat și pe Elon Musk, rezervând unele dintre cele mai dure cuvinte pentru disparitățile economice și potențiala „criză” care ar putea rezulta din ascensiunea inteligenței artificiale.

„Un factor foarte semnificativ este diferența din ce în ce mai mare între nivelul veniturilor clasei muncitoare și banii pe care îi primesc cei mai bogați”, a spus el. Odată, directorii executivi câștigau de câteva ori mai mult decât muncitorii, dar astăzi „ultima cifră pe care am văzut-o este de 600 de ori mai mult”.

El a indicat relatări conform cărora „Elon Musk va fi primul trilionar din lume”, avertizând: „Dacă asta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem mari probleme”.

Papa Leo a avertizat, de asemenea, că inteligența artificială ar putea provoca o „criză” din cauza potențialului său de a accelera schimbările în forța de muncă. „Dacă automatizăm întreaga lume și doar câteva persoane au mijloacele necesare nu doar pentru a supraviețui, ci pentru a trăi bine, pentru a avea o viață semnificativă, atunci avem o problemă mare, o problemă uriașă care ne așteaptă”.

Se înțelege că unele dintre principalele preocupări ale lui Leo față de administrația Trump se referă la imigrație, iar el a adus în discuție subiectul când s-a întâlnit cu vicepreședintele american JD Vance la începutul acestui an.

Papa a spus că nu se teme să „ridice probleme”, să „continue să-l conteste” și să-l implice direct pe Trump dacă i se oferă oportunitatea. El a spus că, spre deosebire de predecesorul său argentinian, „faptul că sunt american înseamnă, printre altele, că oamenii nu pot spune, așa cum au spus despre Francisc, «nu înțelege Statele Unite, pur și simplu nu vede ce se întâmplă»”. El a subliniat că ar „dori să-l sprijine” pe Trump în eforturile sale de „promovare a păcii în lume”. Dar a spus că va căuta în principal să interacționeze cu episcopii SUA, nu se va „implica în politica partizană” și, când a fost întrebat dacă faptul de a fi papă american i-ar putea oferi mai multă influență asupra lui Trump, a răspuns: „Nu neapărat”. Leon semnalează că va fi mai puțin combativ cu Trump decât predecesorul său, dar că nu se va teme să vorbească dacă va fi nevoie. Înainte de alegerea sa, Leo a repostat tweet-uri critice la adresa lui Trump și a lui Vance.

Papa Leon spune „nu” unui „eu artificial”

Liderul celor 1,4 miliarde de romano-catolici din lume a abordat o problemă care i-ar fi nedumerit pe predecesorii săi în funcția milenară: inteligența artificială.

Papa dorește ca biserica să „se pronunțe” pe această temă, avertizând împotriva „oamenilor extrem de bogați care investesc în inteligența artificială, ignorând total valoarea ființelor umane și a umanității”.

Papa Leon a spus că a refuzat să autorizeze planurile pentru un „eu artificial”, ceea ce înseamnă că „oricine se poate conecta la un site web și poate avea o audiență personală cu «papa»” și poate primi răspunsuri la întrebări.

„Am spus: «Nu voi autoriza asta». Dacă există cineva care nu ar trebui să fie reprezentat de un avatar, aș spune că Papa este primul pe listă”, a explicat el. Nu a detaliat cine a înaintat propunerea. El a subliniat că nu este împotriva inteligenței artificiale, dar a spus că pierderea relației dintre credință și știință „va transforma știința într-o cochilie goală și rece”.

A evitat să folosească termenul de genocid pentru Gaza

Papa Leon a sugerat că în Gaza ar putea avea loc un genocid, afirmând că „tot mai des se folosește termenul de genocid” Cu toate acestea, el nu a afirmat explicit acest lucru, în ciuda acuzațiilor internaționale tot mai mari.

Săptămâna aceasta, o anchetă independentă a ONU a concluzionat pentru prima dată că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza, într-un raport pe care guvernul israelian l-a respins ca fiind „distorsionat și fals”.

„Oficial, Sfântul Scaun nu crede că putem face nicio declarație în acest moment despre acest lucru. Există o definiție foarte tehnică despre ce ar putea fi genocidul, dar tot mai mulți oameni ridică problema, inclusiv două grupuri pentru drepturile omului din Israel care au făcut această declarație”, a declaat Papa Leon în iulie.

El a descris situația din Gaza ca fiind „foarte, foarte gravă”.

