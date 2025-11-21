Papa Leon transmite un mesaj tinerilor americani: Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele

Inteligenţa artificială poate fi un instrument util pentru învăţare, dar nu trebuie s-o folosiţi pentru realizarea temelor, le-a spus papa Leon al XIV-lea celor 15.000 de tineri din Statele Unite care au participat vineri la o sesiune video de întrebări şi răspunsuri, informează Reuters.

Într-o transmisiune video live de la Vatican în cadrul conferinţei naţionale catolice din Indianapolis, Indiana, papa Leon le-a spus tinerilor că AI-ul a devenit „una dintre trăsăturile definitorii ale vremurilor noastre”.

„Folosirea AI în mod responsabil înseamnă folosirea acestuia în moduri care să vă ajute să vă dezvoltaţi”, a spus papa. „Nu îi cereţi să vă facă temele în locul vostru”.

Leon, primul papă din Statele Unite, a vorbit timp de circa 40 de minute cu tinerii în cadrul unui prim astfel de eveniment de la începutul pontificatului său în urmă cu şase luni, răspunzând unor întrebări despre credinţa catolică şi oferind sfaturi despre cum poţi să-ţi faci prieteni la şcoală.

Papa Leon, care şi-a sporit criticile despre politicile anti-imigraţie ale preşedintelui Donald Trump, a abordat rapid şi subiectul politic.

El a spus că Isus vrea ca creştinii să fie „oameni care construiesc poduri şi nu ziduri”, invocând una dintre cele mai puternice critici ale papei Francisc la adresa lui Trump.

„Vă rog să fiţi atenţi şi să nu folosiţi categorii politice ca să vorbiţi despre credinţă, ca să vorbiţi despre Biserică”, a declarat Leo către tineri.

„Biserica nu aparţine niciunui partid politic”, a spus el. „Ci mai degrabă ajută la formarea conştiinţei astfel încât să poţi gândi şi acţiona cu înţelepciune şi iubire”.

