Live TV

Parada de 9 Mai de la Moscova se va desfășura fără echipament militar. Ce motiv invocă autoritățile ruse

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia nu va desfăşura echipament militar anul acesta pentru parada militară de 9 Mai din Piaţa Roşie de la Moscova, care comemorează victoria sovietică asupra Germaniei naziste, a anunţat Ministerul Apărării, citat de AFP, potrivit Agerpres. 

Data de 9 Mai, în Rusia ziua capitulării Germaniei, este comemorată anual cu mari demonstraţii de forţă în toată ţara.

Anul acesta, mai multe şcoli militare, corpurile de cadeţi, „precum şi coloana de echipament militar nu vor participa la paradă (...) din cauza situaţiei operaţionale actuale”, a anunţat ministerul marţi seara pe Telegram.

Parada ar urma să includă reprezentanţi din toate ramurile forţelor armate şi videoclipuri care arată personal militar „îndeplinind sarcini în domeniul operaţiunilor speciale militare”, o referinţă la războiul din Ucraina, a precizat aceasta.

O demonstraţie de acrobaţie aeriană este în continuare prevăzută.

„În timpul părţii aeriene a paradei, aeronave ale patrulelor acrobatice ruse vor survola Piaţa Roşie şi, la finalul paradei, piloţii avioanelor de luptă Su-25 vor colora cerul Moscovei în culorile drapelului Federaţiei Ruse”, conform ministerului.

Anul trecut, aproximativ 20 de lideri străini, inclusiv preşedintele chinez Xi Jinping, au participat la comemorările de la Moscova care au marcat cea de-a 80-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste, care au inclus o paradă deosebit de importantă.

Aproximativ 11.000 de soldaţi, tancuri T-90, rachete Iskander şi drone - o premieră - au participat la paradă. Impunătoarea rachetă balistică intercontinentală Yars a fost de asemenea expusă în Piaţa Roşie.

Ofensiva din Ucraina lansată de Moscova în februarie 2022 a intrat în al cincilea an, mobilizând resurse economice importante şi costând viaţa a sute de mii de oameni.

Eforturile diplomatice de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace sunt la punct mort.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul...
Fanatik.ro
Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Regula Burleanu la nivel mondial: FIFA schimbă istoria fotbalului! Obligatoriu un fotbalist sub 21 de ani la...
Adevărul
„Trăim într-un șantier. Este inuman ce se întâmplă aici”. Când va fi gata modernizarea Bulevardului...
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Ionela Năstase, la doi ani de la diagnosticul de cancer: „Sănătatea nu se negociază și nu se amână!” Ce făcea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ucraina ar putea fi nevoită să accepte pierderi teritoriale pentru a adera la UE, spune cancelarul Germaniei
Newsweek
Casa de Pensii a anunțat prețul pentru tratamentele balneare. Cum obțin pensionarii o reducere de 2.300 lei?
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale