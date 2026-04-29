Parada de 9 Mai de la Moscova se va desfășura fără echipament militar. Ce motiv invocă autoritățile ruse

Rusia nu va desfăşura echipament militar anul acesta pentru parada militară de 9 Mai din Piaţa Roşie de la Moscova, care comemorează victoria sovietică asupra Germaniei naziste, a anunţat Ministerul Apărării, citat de AFP, potrivit Agerpres.

Data de 9 Mai, în Rusia ziua capitulării Germaniei, este comemorată anual cu mari demonstraţii de forţă în toată ţara.

Anul acesta, mai multe şcoli militare, corpurile de cadeţi, „precum şi coloana de echipament militar nu vor participa la paradă (...) din cauza situaţiei operaţionale actuale”, a anunţat ministerul marţi seara pe Telegram.

Parada ar urma să includă reprezentanţi din toate ramurile forţelor armate şi videoclipuri care arată personal militar „îndeplinind sarcini în domeniul operaţiunilor speciale militare”, o referinţă la războiul din Ucraina, a precizat aceasta.

O demonstraţie de acrobaţie aeriană este în continuare prevăzută.

„În timpul părţii aeriene a paradei, aeronave ale patrulelor acrobatice ruse vor survola Piaţa Roşie şi, la finalul paradei, piloţii avioanelor de luptă Su-25 vor colora cerul Moscovei în culorile drapelului Federaţiei Ruse”, conform ministerului.

Anul trecut, aproximativ 20 de lideri străini, inclusiv preşedintele chinez Xi Jinping, au participat la comemorările de la Moscova care au marcat cea de-a 80-a aniversare a victoriei asupra Germaniei naziste, care au inclus o paradă deosebit de importantă.

Aproximativ 11.000 de soldaţi, tancuri T-90, rachete Iskander şi drone - o premieră - au participat la paradă. Impunătoarea rachetă balistică intercontinentală Yars a fost de asemenea expusă în Piaţa Roşie.

Ofensiva din Ucraina lansată de Moscova în februarie 2022 a intrat în al cincilea an, mobilizând resurse economice importante şi costând viaţa a sute de mii de oameni.

Eforturile diplomatice de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace sunt la punct mort.

Editor : C.L.B.