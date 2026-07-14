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Video Paradă militară la Paris, de Ziua Franței: Emmanuel Macron va prezida ultima sa festivitate. Nicușor Dan participă la ceremonii

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Artificiile au luminat cerul din jurul Turnului Eiffel în cadrul unui spectacol de artificii și drone organizat la Paris, în Franța, pe 13 iulie 2026, în ajunul sărbătorilor de Ziua Bastiliei. Foto: Profimedia
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Emmanuel Macron va prezida marți cea de-a zecea și ultima sa paradă de Ziua Franței în calitate de președinte. La o zi de la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, președintele Nicușor Dan va fi prezent marți, 14 iulie, la parada militară organizată, iar tema festivității de pe Champs-Elysees din acest an este „Redeşteptarea strategică a Europei”. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

La paradă va fi prezentă și partenera de viață a președintelui, Mirabela Grădinaru.

Participarea şefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistenţa Parteneriatului strategic dintre România şi Franţa, precum şi relaţia privilegiată dintre cele două ţări şi popoare, a precizat Administrația Prezidențială. 

Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarităţii şi al angajamentului comun în sprijinul securităţii europene. Tema paradei militare de pe Champs-Elysees din acest an este „Redeşteptarea strategică a Europei”. 

România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, de garda Drapelului de Luptă şi de un pluton.

Palatul Elysee a declarat că parada de marți va pune în evidență consolidarea capacităților militare ale Franței, eforturile Europei de a-și întări propriile capacități de apărare și ceea ce a descris drept „trezirea strategică” a continentului, pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina și al tensiunilor geopolitice mai ample, care determină creșterea cheltuielilor pentru apărare, conform Euractiv.

Parada va fi mult mai amplă decât cea de anul trecut, cu 6.800 de militari care vor defila – cu aproximativ 15% mai mulți decât în 2025 – alături de o creștere de 30% a numărului de vehicule militare și aeronave, potrivit președinției franceze.

Mai mult, Palatul Elysee a declarat că parada va transmite un „semnal strategic” potrivit căruia Franța dispune de forțe armate capabile să conducă operațiuni militare multinaționale.

Printre participanții la festivitățile de marți se numără președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez și secretarul general al NATO, Mark Rutte. 

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Editor : A.M.G.

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