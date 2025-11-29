„Paradoxul Zelenski”. Războiul îl protejează pe președintele Ucrainei, dar ar putea pierde alegerile postbelice, precum Churchill

Volodimir Zelenski este acum cea mai paradoxală figură din politica europeană. Din punct de vedere constituțional, el este cel mai „sigur” lider al continentului: legea marțială a suspendat alegerile, înghețându-i mandatul pe termen nelimitat și făcând procedura de destituire imposibilă. Din punct de vedere politic, însă, el este deja un lider fără putere. Războiul îl menține în funcție, dar pacea îl va îndepărta aproape sigur.

Acesta este „paradoxul Zelenski”. În timp ce trupele ruse avansează metru cu metru în Donbas, peisajul politic din Kiev s-a schimbat dramatic. Legitimitatea sa, care a trecut de la un mandat electoral zdrobitor în 2019 la un mandat moral de război în 2022, s-a erodat acum.

„Majoritatea mono” – controlul fără precedent al partidului liberal-centrist Servitorul Poporului asupra a 254 de locuri în parlament – se fracturează, ratingurile sale de încredere au scăzut de la un maxim de peste 80% în timpul războiului în 2022 la un nivel precar de 20% la sfârșitul anului 2025, iar tabuul de a-l contesta pe comandantul suprem a dispărut.

Mandatul electoral al lui Zelenski a expirat oficial în mai 2024, lăsându-l susținut doar de autoritatea sa morală din timpul războiului. Timp de trei ani, înțelegerea nescrisă a războiului a rămas fermă: președintele exercita autoritate absolută, iar în schimb, soldații luptau și mureau pe front, iar civilii suportau bombardamente zilnice și întreruperi catastrofale de energie electrică. Această autoritate morală s-a prăbușit când anchetatorii anticorupție au dezvăluit o rețea în cadrul Energoatom, operatorul nuclear de stat.

Escrocheria implica deturnarea a 10-15% din comisioanele contractelor destinate protejării infrastructurii energetice critice împotriva rachetelor rusești. Presupusul lider al rețelei era Timur Mindich, prietenul apropiat al lui Zelenski, partenerul său de afaceri și cofondatorul companiei sale de producție cinematografică Kvartal 95. Acesta este omul care i-a împrumutat lui Zelenski mașina blindată în timpul campaniei prezidențiale din 2019.

Imaginea era letală pentru Zelenski: în timp ce președintele cerea sacrificii totale din partea populației, cercul său restrâns ar fi tratat rețeaua națională de energie ca pe un bancomat privat.

Începutul sfârșitului

Scandalul a fost agravat de faptul că, în iulie 2025, partidul lui Zelenski a încercat să adopte o lege care să limiteze independența anchetatorilor și procurorilor anticorupție din Ucraina, efort care a fost anulat doar după proteste de stradă în masă. Scandalul a dus la demiterea ministrului energiei de atunci și a fostului ministru al energiei.

În urma scandalului, disciplina de partid s-a prăbușit pentru prima dată de la invazia pe scară largă a Rusiei. Această disidență, declanșată de o scrisoare deschisă semnată în noiembrie de 10 deputați ai partidului Servitorul Poporului, care cerea limitarea puterii Președinției și trecerea la un cabinet de unitate națională, a reprezentat o provocare directă la adresa puterii nealese a lui Andrii Iermak, șeful Cabinetului Președintelui. Iermak, adesea descris de diplomați ca fiind prim-ministrul de facto al Ucrainei, a devenit ținta nemulțumirilor.

Controlul său asupra numirilor, de la Cabinetul de Miniștri până la autoritatea de reglementare a energiei, a centralizat puterea într-o măsură care nu mai poate fi justificată nici măcar de necesitățile războiului.

Deputații condiționează în mod privat sprijinul lor pentru proiectele de lege prezidențiale cheie de demiterea lui Iermak, un ultimatum pe care Zelenski l-a respins categoric. Rezultatul este un impas legislativ. Președintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk, se străduiește să adune voturi pentru orice altceva în afară de prelungirile automate ale legii marțiale.

Cabinetul, condus aparent de prim-ministrul Denis Shmihal, a fost redus la un secretariat tehnic, în timp ce deciziile reale sunt luate în cercul închis al Biroului Președintelui de pe strada Bankova.

Zalujnîi

Această concentrare a puterii este agravată de o fantomă. Generalul Valerii Zalujnîi, demis din funcția de comandant suprem la începutul anului 2024 și exilat la Londra ca ambasador, rămâne cea mai puternică figură politică din țară. El tace, dar umbra lui este peste tot. Sondajele interne arată în mod constant că Zalujnîi îl învinge pe Zelenski într-un ipotetic tur de scrutin, câștigând încrederea civililor și a militarilor pe care președintele a pierdut-o. Zelensiy ocupă tronul, dar capacitatea sa de a comanda sala este diminuată.

Budanov

Alături de el, ca candidat speculat, se află Kirilo Budanov, tânărul și cunoscutul șef al serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), a cărui vizibilitate și rating de încredere publică îl fac un concurent important în sine.

Opoziția civilă este condusă de Petro Poroșenko, fost președinte și lider al partidului Solidaritatea Europeană (YeS), care rămâne cea mai puternică forță politică organizată. El folosește scandalul Mindich pentru a solicita un guvern de unitate națională și cere responsabilitatea imediată a echipei lui Iermak.

Iulia Timoșenko, fostul prim-ministru și lider al Batkivshchina (Patria), deține influență regională și, alături de YeS, s-a poziționat deschis ca un potențial partener într-o tranziție fără Zelenski.

Niciuna dintre aceste personalități nu poate contesta legal Zelenski în acest moment, dar împreună ele reprezintă un câmp de competiție cuprinzător și organizat, care va lupta pentru prima președinție postbelică.

Timp de doi ani, Zelenski s-a aflat pe un platou înalt al superiorității morale, dar era „cecului în alb” s-a încheiat, iar Ucraina nu mai are acum opțiuni bune.

Capcană mortală

Cu schița de pace în 28 de puncte a lui Donald Trump, care pare un catalog al coșmarurilor ucrainene, Zelenski este acum prins într-o capcană mortală.

Îi va fi greu să accepte chiar și condițiile americane diluate fără a distruge ceea ce a mai rămas din legitimitatea sa internă. A vinde un „conflict înghețat” unei populații care a sacrificat mii de vieți pentru victoria totală este sinucidere politică. Cu toate acestea, el nu le poate respinge fără a risca o serioasă inversare a situației pe front și pierderea și mai multor teritorii în favoarea Rusiei.

Europa nu oferă nicio portiță de scăpare. În timp ce liderii UE denunță public planul lui Trump, UE a clarificat că fluxul fondurilor de reconstrucție este acum legat în mod inextricabil de îndeplinirea „celor șapte priorități de reformă”, în special de criteriile de referință în materie de justiție și anticorupție.

Scandalul de corupție le-a oferit scepticilor europeni pretextul perfect pentru a încetini negocierile de aderare. Zelenski nu mai este tratat ca eroul lumii libere, ci mai degrabă ca administratorul unui activ în dificultate, strâns între indiferența americană și oboseala europeană.

Cele trei opțiuni

Consensul elitei de la Kiev nu mai vizează modul în care să-l ajute pe Zelenski să guverneze, ci modul în care să gestioneze tranziția către ceea ce va urma.

Viitorul său se desfășoară acum pe trei căi distincte.

Scenariul implicit este „ieșirea lui Churchill” sau „înfrângerea glorioasă”. Zelenski rămâne pe durata războiului, prezidează un acord și conduce țara către primele alegeri postbelice, unde este imediat votat.

Cifrele fac ca acest lucru să fie aproape o certitudine. Un sondaj realizat în noiembrie 2025 de Centrul de Monitorizare Socială arată că fostul comandant suprem Valerii Zalujnîi îl devansează pe Zelenski cu o marjă zdrobitoare: 27% față de 16% în preferințele de primă alegere. La fel ca Winston Churchill în 1945, Zelenski riscă să fie sărbătorit ca un erou al istoriei și respins ca lider al viitorului.

A doua cale este plecarea voluntară. Zelenski a sugerat public acest lucru, declarând în septembrie 2025 că nu intenționează să candideze pentru un al doilea mandat.

Aceasta este „ieșirea de la Washington”: retragerea odată cu ridicarea legii marțiale pentru a permite unei noi generații să reconstruiască. Cu toate acestea, Zelenski ar trebui să demonteze puterea construită de cercul său restrâns înainte de a pleca. El nu poate preda o democrație atâta timp cât Iermak deține încă cheile statului. Până în prezent, el nu a arătat nicio disponibilitate de a face acest sacrificiu.

Ieșirea Nixon este o plecare forțată sub constrângere. Aceasta nu înseamnă punerea sub acuzare, care necesită o majoritate de trei sferturi în parlament, ci asfixierea politică. Dacă scandalul „Midas” se extinde sau frontul se prăbușește, rebeliunea parlamentară s-ar putea transforma într-un blocaj legislativ.

Un președinte care nu poate adopta un buget sau numi un ministru devine o figură simbolică impotentă. Dacă partenerii occidentali, sub presiunea intensă a UE de a aplica condiționalitatea, cer demiterea sa pentru a asigura linia de salvare financiară.

Zelenski este încă comandantul suprem, dar „era Zelenski” a autorității necontestate s-a încheiat. Țara se află deja în primele etape ale succesiunii. Singura întrebare rămasă deschisă este ce cale va alege președintele când armele vor tăcea în cele din urmă: demnitatea unei plecări voluntare sau umilința de a fi împins.

Editor : Sebastian Eduard