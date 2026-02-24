Parchetul din Lyon deschide două anchete după marșul pentru Quentin Deranque: saluturi naziste, insulte rasiste și homofobe

Parchetul din Lyon a deschis două anchete după marșul organizat pentru Quentin Deranque, pentru „incitare publică la ură sau violență” pe motive de rasă, etnie, națiune sau religie, scrie Le Figaro. Una dintre anchete vizează „apologia crimei împotriva umanității” în legătură cu saluturi naziste, iar cealaltă „insulte rasiste și care au un caracter homofob”.

Parchetul din Lyon a precizat că luni au fost deschise două anchete pentru fapte care au avut loc în timpul marșului organizat pentru Quentin Deranque sâmbătă, la Lyon.

Potrivit unei informații BFMTV confirmată de Figaro de către parchetul din Lyon, prima anchetă a fost deschisă pentru „apologia crimei împotriva umanității”, în legătură cu saluturi naziste observate de forțele de ordine în timpul manifestației. A doua anchetă a fost deschisă pentru „insulte rasiste și cu caracter homofob”.

Citește și: Giorgia Meloni și Emmanuel Macron au amânat primul lor summit la nivel înalt. Relația dintre cei doi, marcată de tensiuni

Aceste anchete pentru „incitare publică la ură sau violență pe motive de origine, etnie, națiune, rasă sau religie” au fost încredințate unei direcții a poliției naționale din Rhône (DIPN69).

3.200 de persoane s-au adunat sâmbătă la Lyon pentru a aduce un omagiu activistului naționalist Quentin Deranque, un student de 23 de ani şi militant de extremă dreapta, a murit în urma unei bătăi primite în 12 februarie la Lyon, fiind atacat de un grup de cel puţin şase persoane cu cagule, membri ai extremei stângi.

În urma marșului, prefectul din Rhône, Fabienne Buccio, a făcut mai multe sesizări în baza Articolului 40 din Codul de procedură penală pentru declarații rasiste și cel puțin două saluturi naziste identificate în timpul manifestației.

„Conform instrucțiunilor date de ministrul de Interne, prefectul semnalează imediat procurorului toate gesturile și declarațiile reprobabile care sunt detectate în prezent pe rețelele sociale”, a transmis prefectura în acest weekend pe canalele sale de socializare.

Citește și: Ambasadorul SUA la Paris, gest de sfidare la adresa Ministerului de Externe francez. Ce măsură a anunțat ministrul

După uciderea tânărului militant de extremă dreapta, administraţia preşedintelui american Donald Trump a denunţat violenţa politică a extremei stângi, cerând aducerea în faţa justiţiei a celor responsabili de moartea studentului.

Editor : Ana Petrescu