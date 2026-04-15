Trump și Vance dau semne că au abandonat Ucraina. Ce spune însă cel mai recent sondaj despre interesul americanilor pentru Kiev

The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
J.D. Vance și Donald Trump. Foto: Getty Images
Indiferent de ceea ce face președintele Donald Trump, indiferent de cât de des perspectivele sale asupra războiului par să se alinieze cu cele ale președintelui rus Vladimir Putin, americanii par a rămâne susținători fermi ai Ucrainei. Este un fapt pe care Casa Albă ar trebui să-l țină minte, comentează Kyiv Independent.

Ucrainenii urmăresc cu atenție știrile din Washington, iar retorica politică recentă a creat percepția tot mai puternică că sprijinul american s-ar putea slăbi. Această îngrijorare este de înțeles. Dar nu reprezintă întreaga poveste.

În ciuda zgomotului politic din Washington, publicul american nu a abandonat Ucraina.

Sondajele recente arată că simpatia americanilor pentru Ucraina rămâne copleșitoare. Un sondaj realizat în februarie 2026 de Economist/YouGov a constatat că 61% dintre americani simpatizează mai mult cu Ucraina, în timp ce doar 3% simpatizează cu Rusia. În rândul americanilor care spun că le pasă de rezultatul războiului, cifrele sunt și mai frapante — 91% sunt de partea Ucrainei și doar 2% de partea Rusiei.

Acestea sunt cifre extraordinare în mediul politic american polarizat de astăzi.

Sprijinul pentru Ucraina există dincolo de granițele partidelor. Democrații își exprimă un sprijin mai puternic, dar majoritatea republicanilor și a independenților spun, de asemenea, că simpatizează mai mult cu Ucraina decât cu Rusia.

Analizele mai multor sondaje arată un model remarcabil de consistent: șase din zece americani susțin Ucraina, în timp ce doar o mică fracțiune își exprimă simpatia pentru Rusia.

În afara Statelor Unite, sprijinul public pentru Ucraina rămâne și mai puternic în întreaga Europă.

Un recent sondaj Eurobarometru realizat în Uniunea Europeană a arătat că 77% dintre europeni susțin asistența financiară și umanitară acordată Ucrainei, în timp ce aproximativ 59% susțin furnizarea de echipament militar. Și mai frapant este faptul că 77% spun că Uniunea Europeană ar trebui să continue să sprijine Ucraina până la realizarea unei păci juste și durabile.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
donald trump
5
Prima declarație a lui Trump despre noul premier al Ungariei. Cum îl descrie liderul de...
Te-ar putea interesa și:
Erika Kirk
Văduva lui Charlie Kirk s-a retras în ultimul moment de la un eveniment la care participa și JD Vance. „Nu vă putem garanta siguranța”
donald trump
Trump critică din nou politica energetică a Marii Britanii şi cere exploatarea petrolului din Marea Nordului: „Este absolut nebunesc”
papa leon
Schimbul de replici dintre Donald Trump și papa Leon continuă. Ce mesaj transmite suveranul pontif
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Mark Rutte le cere țărilor NATO să nu „piardă din vedere Ucraina”: „Trebuie să ne asigurăm că are ce-i trebuie”
trump iisus
O ambasadă a Iranului îl ironizează pe Donald Trump cu un videoclip AI: liderul SUA, lovit de Iisus și aruncat într-o groapă în flăcări
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu
România și o posibilă criză politică. Cristian Diaconescu: „Lumea s-a...
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Discuții despre prelungirea...
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății
De ce nu a putut lua fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila o...
profimedia-1090671166
Flota fantomă a Iranului și-a găsit nașul în blocada SUA. Rețeaua...
Ultimele știri
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru Europa, America și Africa
Alexandru Bălan, fost director adjunct al SIS, a fost condamnat la închisoare în R. Moldova. El este judecat şi în România
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
Fanatik.ro
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?! „Kopic mi-a scris când eram în...
Adevărul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare...
Playtech
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Iranul îl ironizează pe Trump cu un videoclip AI controversat: liderul american, aruncat în Iad de Iisus
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...