Trump și Vance dau semne că au abandonat Ucraina. Ce spune însă cel mai recent sondaj despre interesul americanilor pentru Kiev

Indiferent de ceea ce face președintele Donald Trump, indiferent de cât de des perspectivele sale asupra războiului par să se alinieze cu cele ale președintelui rus Vladimir Putin, americanii par a rămâne susținători fermi ai Ucrainei. Este un fapt pe care Casa Albă ar trebui să-l țină minte, comentează Kyiv Independent.

Ucrainenii urmăresc cu atenție știrile din Washington, iar retorica politică recentă a creat percepția tot mai puternică că sprijinul american s-ar putea slăbi. Această îngrijorare este de înțeles. Dar nu reprezintă întreaga poveste.

În ciuda zgomotului politic din Washington, publicul american nu a abandonat Ucraina.

Sondajele recente arată că simpatia americanilor pentru Ucraina rămâne copleșitoare. Un sondaj realizat în februarie 2026 de Economist/YouGov a constatat că 61% dintre americani simpatizează mai mult cu Ucraina, în timp ce doar 3% simpatizează cu Rusia. În rândul americanilor care spun că le pasă de rezultatul războiului, cifrele sunt și mai frapante — 91% sunt de partea Ucrainei și doar 2% de partea Rusiei.

Acestea sunt cifre extraordinare în mediul politic american polarizat de astăzi.

Sprijinul pentru Ucraina există dincolo de granițele partidelor. Democrații își exprimă un sprijin mai puternic, dar majoritatea republicanilor și a independenților spun, de asemenea, că simpatizează mai mult cu Ucraina decât cu Rusia.

Analizele mai multor sondaje arată un model remarcabil de consistent: șase din zece americani susțin Ucraina, în timp ce doar o mică fracțiune își exprimă simpatia pentru Rusia.

Europa

În afara Statelor Unite, sprijinul public pentru Ucraina rămâne și mai puternic în întreaga Europă.

Un recent sondaj Eurobarometru realizat în Uniunea Europeană a arătat că 77% dintre europeni susțin asistența financiară și umanitară acordată Ucrainei, în timp ce aproximativ 59% susțin furnizarea de echipament militar. Și mai frapant este faptul că 77% spun că Uniunea Europeană ar trebui să continue să sprijine Ucraina până la realizarea unei păci juste și durabile.

