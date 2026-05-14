„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină

Pasagerii privesc cum alți pasageri sunt debarcați de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de hantavirus, în portul Granadilla din Tenerife, Insulele Canare, Spania, duminică, 10 mai 2026., Foto: Profimedia

Dr. Stephen Kornfeld, oncolog american și pasager pe vasul de croazieră MV Hondius, unde a izbucnit un focar de hantavirus soldat cu trei morți, a vorbit din carantină despre simptomele apărute la bord și momentele de incertitudine prin care au trecut pasagerii. Medicul, care a preluat coordonarea intervenției după ce doctorul navei s-a îmbolnăvit, a avut un rezultat „slab pozitiv” la testul pentru hantavirus și este izolat într-o unitate specială de biocontainere a Centrului Medical al Universității Nebraska, potrivit Live Science.

Focarul de hantavirus izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, aflată sub pavilion olandez, a dus la moartea a trei persoane și la izolarea mai multor pasageri, în timp ce autoritățile sanitare din SUA și Organizația Mondială a Sănătății continuă investigațiile.

Kornfeld a declarat că, la începutul și mijlocul lunii aprilie, el și mai mulți pasageri au avut simptome asemănătoare gripei.

„La acel moment părea doar un virus obișnuit”, a declarat medicul pentru CNN. „Acum, privind retrospectiv, apare întrebarea: ar fi putut fi hantavirus? Dar este doar o speculație, nu există o modalitate clară de a ști.”

Acesta a explicat că simptomele includeau transpirații nocturne, frisoane, simptome respiratorii ușoare și oboseală.

„S-ar putea să nu se afle niciodată dacă acea boală a fost hantavirus sau un virus obișnuit care circulă pe navele de croazieră”, a mai spus el.

Nouă cazuri confirmate și alte două suspecte au fost asociate până acum cu voiajul navei, care a plecat din Argentina pe 1 aprilie și a traversat sudul Oceanului Atlantic, cu opriri în mai multe destinații.

Mai mulți pasageri americani au fost transportați într-un centru de carantină din Nebraska, iar alte persoane sunt monitorizate în diferite state americane. Specialiștii spun însă că riscul pentru populația generală rămâne redus.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, focarul este asociat cu virusul Andes, o formă rară de hantavirus care, spre deosebire de alte variante, se poate transmite și între oameni.

După debarcarea navei în Tenerife, pe 10 mai, pasagerii rămași și o parte din echipaj au fost transportați cu zboruri charter către țările lor de origine. Cincisprezece cetățeni americani și un britanic au fost duși într-un centru special de carantină din Nebraska, unde sunt evaluați pentru simptome și risc de expunere.

Alte două persoane au fost transferate la Unitatea pentru Boli Comunicabile Grave a Universității Emory din Atlanta.

În plus, câteva zeci de persoane au coborât de pe navă pe insula Sfânta Elena, pe 24 aprilie. Printre acestea se află și șapte americani, monitorizați acum în cinci state.

OMS și Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) au transmis că focarul reprezintă „un risc redus pentru populația generală”.

Separat, Departamentul de Sănătate Publică din Illinois investighează un posibil caz de hantavirus la un locuitor din comitatul Winnebago. Autoritățile spun că acest caz nu are legătură cu focarul de pe MV Hondius.

Persoana respectivă nu este în stare gravă și s-ar fi infectat în timp ce făcea curățenie într-o locuință unde existau excremente de rozătoare.

„De obicei, vedem astfel de cazuri atunci când cineva curăță o zonă în care au trăit șobolani, iar urina sau fecalele acestora, care conțin virusul, se pot dispersa în aer”, a explicat pentru ABC7 Chicago dr. Alfredo Mena Lora, specialist în boli infecțioase la Spitalul Saint Anthony.

Între 1993 și 2023, în Statele Unite au fost raportate 890 de cazuri de boală cauzată de hantavirus, dintre care 35% au fost fatale, potrivit datelor Organizației Panamericane a Sănătății și OMS.

