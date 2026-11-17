Este „absurd” să se afirme că soldații francezi prezenți în Ucraina participă direct la conflict, așa cum a făcut-o ministrul rus al Afacerilor Externe, a declarat marți ministrul francez delegat pentru Apărare, Alice Rufo. Întrebată despre prezența în Ucraina a militarilor francezi pentru misiuni de instruire și întreținere, dezvăluită luni, ministra a subliniat „lipsa oricărei intenții de luptă, spre deosebire de ceea ce a afirmat, de altfel, ministrul rus al Afacerilor Externe marți dimineață, vorbind despre participarea directă la război, ceea ce este absurd”, scrie Le Figaro.

„Nu mai este vorba de un sprijin acordat Ucrainei, ci de o participare directă la război”, declarase cu câteva ore înainte Serghei Lavrov în cadrul unei conferințe de presă la Manila, în Filipine, unde are loc un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

„Numărul personalului implicat este foarte limitat”

Conform informațiilor dezvăluite luni și confirmate între timp, mici grupuri de soldați francezi se află pe teritoriul Ucrainei invadate de Rusia pentru a oferi instruire militarilor ucraineni și pentru a asigura misiuni de întreținere a anumitor echipamente furnizate de Franța, în cadrul sprijinului european acordat Kievului.

„Într-adevăr, în Ucraina există o structură de coordonare care colaborează strâns cu misiunea de apărare (reprezentanța militară oficială a Franței, n.r.), ceea ce permite organizarea unor instruiri specifice în mod punctual, precum și întreținerea sau repararea echipamentelor”, a declarat Alice Rufo, răspunzând la o întrebare privind natura acestor misiuni și necesitatea sau nu de a informa Parlamentul în acest sens.

Pe lângă „absența oricărei intenții de luptă”, ministra a subliniat că „numărul personalului implicat este foarte limitat”.

Ea a evidențiat, de asemenea, „caracterul extrem de punctual” al misiunilor, care se desfășoară, de altfel, „la o distanță foarte mare de linia frontului”.

Din aceste motive, „nu este vorba de o intervenție militară armată în cadrul unui război și de o participare directă la conflict în sensul articolului 35 din Constituție”, care reglementează controlul parlamentar asupra operațiunilor militare franceze în afara granițelor.

Pe 16 noiembrie, postul de radio RFI a relatat că trupele franceze sunt staționate în secret în Ucraina cel puțin din vara anului 2026. Jurnaliștii au subliniat că francezii nu participă la operațiuni de luptă, ci doar antrenează trupele ucrainene și repară echipamente.