Pariu suspect înainte de operaţiunea americană din Venezuela: Un jucător a câștigat 400.000 de dolari după capturarea lui Maduro

Data publicării:
pariu
un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere. Foto: Captură Polymarket

Cunoscătorii au remarcat pariuri suspecte provenind dintr-un cont creat cu câteva zile înainte de intervenţia Statelor Unite în Venezuela. În mod ciudat, un utilizator a pariat sume mari pe plecarea preşedintelui Nicolás Maduro de la putere înainte de sfârşitul lunii ianuarie.

Capturarea lui Nicolás Maduro poate a şocat lumea, dar nu şi pe un parior foarte norocos - sau foarte bine informat. Un utilizator al platformei de pariuri Polymarket a câştigat peste 400.000 de dolari (341.000 de euro) pariind, cu doar câteva ore înainte de intervenţia americană, sume mari pe plecarea preşedintelui venezuelean din funcţie înainte de 31 ianuarie, scrie News.ro. Contul, fără nume şi fără fotografie, pare să fi fost creat recent, deoarece primele sale pariuri datează din 27 decembrie. El a pariat doar pe plecarea rapidă a lui Maduro sau pe o intervenţie a forţelor armate americane în Venezuela, relatează Le Figaro.

Prima sa miză - 96 de dolari pe o operaţiune americană înainte de 31 ianuarie, apoi 123,34 dolari pe plecarea lui Maduro la aceeaşi dată.

Utilizatorul a crescut treptat miza, până când a părut foarte sigur pe el: între 1 ianuarie, ora 23:57 GMT, şi 3 ianuarie, ora 2:58 GMT, a pariat în total 31.215 dolari pe plecarea lui Maduro în cursul lunii, în timp ce o acţiune pentru „da” se tranzacţiona la doar 7 sau 8 cenţi.

Capturarea lui Nicolás Maduro sâmbătă, 3 ianuarie, i-a permis pariorului să încaseze 436.759,61 dolari pentru o miză totală de 32.538,34 dolari, adică un câştig frumos de peste 400.000 de dolari. În schimb, a pierdut puţin sub 6.000 de dolari pentru alte pariuri mai mici (mai puţin informate) - pe o invazie a Venezuelei sau o declaraţie de război.

Aceste tranzacţii suspecte au fost identificate de utilizatorii de internet pe reţelele sociale, care se întreabă dacă norocosul parior nu ar fi profitat cumva de informaţii confidenţiale, cu atât mai mult cu cât nu era un utilizator obişnuit al platformei.

Autorităţile americane au declarat că operaţiunea din Venezuela era în pregătire de câteva luni şi era prevăzută să aibă loc în perioada sărbătorilor, aşteptându-se doar vremea favorabilă.

Contactată de mai multe site-uri americane, printre care The Verge şi Axios, pentru a afla dacă aceste pariuri respectă regulile de utilizare, platforma Polymarket nu a oferit un răspuns.

Editor : A.P.

