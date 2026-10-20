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Parlamentara australiană care a fost victima atacului cu masina de luni a rămas fără un picior: poliția antiterorism a preluat ancheta

Data publicării:
Australia Lawmaker Injured
O femeie duce flori la sediul electoral al deputatei independente Helen Haines, în Wangaratta, Australia, marți, 20 octombrie 2026. Foto: James Ross / AP / Profimedia
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Din articol
Lovită de două ori „Calmează-te”

Medicii i-au amputat piciorul unei parlamentare australiene după ce un bărbat a lovit-o cu mașina și apoi a dat înapoi pentru a o lovi a doua oară, au declarat marți presa locală și oficialii, într-un incident anchetat de poliția antiteroristă, relatează Reuters. Helen Haines, deputată independentă, a fost operată în cursul nopții și se află în stare critică în urma atacului de luni din micul oraș rural Wangaratta, situat la nord de Melbourne.

Motivul atacului nu a fost încă dezvăluit, dar prim-ministrul Australiei l-a pus pe seama climatului de dezbatere politică urâtă și polarizată din țară.

„Este clar că a fost vorba de un act deliberat. Nu a fost un accident, nu a fost vorba pur și simplu de cineva care a derapat de pe șosea”, a declarat Albanese pentru ABC News.

Primele investigații sugerează că mașina a lovit-o pe Haines în timp ce aceasta încărca sau descărca lucruri din portbagajul mașinii sale, a spus el.

Presa australiană, citând surse anonime, a relatat că Haines și-a pierdut un picior în urma rănilor suferite și că medicii depun eforturi pentru a-i salva celălalt picior.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost arestat în urma atacului, autoritățile antiteroriste numărându-se printre numeroasele agenții implicate în anchetă.

Poliția ia în considerare posibile acuzații, inclusiv vătămarea unui funcționar public – o infracțiune pedepsită cu până la 10 ani de închisoare – în timp ce încearcă să stabilească motivul atacului.
„În acest moment, se pare că este vorba de un incident izolat”, a declarat comisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett.

Lovită de două ori

Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a declarat pentru ABC Radio că martorii au afirmat că presupusul atacator a dat cu mașina înapoi și a lovit-o pe Haines a doua oară, înainte ca un trecător să intervină.

Ricky Jefferies a ieșit în fugă din salonul său de frizerie, imobilizându-l pe atacator și luându-i cuțitul, după ce inițial crezuse că incidentul era un accident de mașină, au relatat mass-media australiene.

„Am auzit o bubuitură puternică, fără sunet de frâne. A fost o nebunie, am fugit imediat în față să văd ce se întâmplă”, a declarat Jefferies reporterilor în fața salonului său.

„Inițial nu mi-am dat seama de gravitatea situației, iar odată ce am înțeles ce se întâmplă, am făcut doar ce am putut și ce încercau deja să facă și alții.”

„Calmează-te”

Atacurile violente asupra politicienilor sunt extrem de rare în Australia, unde parlamentarii federali, liderii statelor și chiar prim-miniștrii sunt văzuți în mod obișnuit în supermarketuri și cafenele, participând la evenimente comunitare și discutând cu alegătorii, având o securitate minimă.

Haines a lucrat în domeniul asistenței medicale și al moașelor, precum și în mediul academic, înainte de a fi aleasă în parlament ca independentă în 2019, în circumscripția Indi. Ea și-a păstrat mandatul în 2022 și 2025.

În fața spitalului unde Haines este internată, Shawn Hill, un locuitor din Melbourne, a declarat că atacul a arătat că „climatul politic devine din ce în ce mai polarizat în prezent”. „Nimeni nu merită să fie expus vreunui risc, mai ales cineva care slujește poporul și încearcă să facă ce este mai bine pentru comunitatea australiană”, a declarat Hill pentru Reuters.

Albanese i-a îndemnat pe australieni să interacționeze cu mai mult respect unii cu alții, exprimându-și îngrijorarea cu privire la diviziunea tot mai mare din țară. El a remarcat, de asemenea, o „creștere semnificativă” a amenințărilor la adresa politicienilor în ultimii ani.

„Cu toții avem responsabilitatea de a calma spiritele”, a spus Albanese. „Chiar nu vreau să văd cum se schimbă caracterul Australiei.”

Editor : B.E.

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