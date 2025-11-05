Live TV

Parlamentul bulgar respinge moțiunea privind naționalizarea activelor Lukoil

Lukoil
Deputații bulgari au votat miercuri împotriva unei moțiuni care solicita Cabinetului țării să elaboreze o propunere de investiții și să inițieze negocieri cu proprietarii activelor Lukoil din Bulgaria pentru achiziționarea acestora.  Propunerea, inițial depusă în ianuarie de un mic partid naționalist-populist, a primit 42 de voturi pentru – din partea acestuia și a unui partid pro-rus – și 80 împotrivă, în timp ce 70 de parlamentari s-au abținut, potrivit Sofia Globe.

Compania petrolieră rusă Lukoil face obiectul sancțiunilor impuse de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, care vor intra în vigoare pe 21 noiembrie. Aceasta deține singura rafinărie de petrol din Bulgaria, Lukoil Neftochim, situată în Burgas, precum și Lukoil Bulgaria, care operează una dintre cele mai mari rețele de benzinării din Bulgaria, despre care guvernul bulgar a declarat că sunt afectate de sancțiunile SUA.

Între timp, Lukoil a anunțat deja că a ajuns la un acord pentru vânzarea activelor sale internaționale cu comerciantul de petrol Gunvor.

Parlamentul Bulgariei a legiferat deja reguli pentru orice vânzare a activelor Lukoil în țară, solicitând aprobarea Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS) și a Cabinetului. Proiectul de lege a primit veto din partea președintelui Roumen Radev la 5 noiembrie.

În ciuda respingerii de către Adunarea Națională a moțiunii privind achiziționarea activelor Lukoil, mass-media bulgare au relatat miercuri că coaliția de guvernare a luat în considerare adoptarea unor amendamente care să permită Cabinetului să numească un administrator special al activelor Lukoil în Bulgaria.

Rapoartele susțineau că acest administrator ar avea competențe extinse, inclusiv aprobarea vânzării de active, fără ca deciziile sale să fie supuse controlului administrativ sau judiciar.

 

 

 

