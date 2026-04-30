Parlamentul European cere dreptate pentru victimele civile ale războiului din Ucraina (rezoluție)

Parlamentul European a condamnat joi, într-o rezoluție adoptată cu 446 de voturi pentru, 63 împotrivă și 52 de abțineri, "atacurile repetate, brutale și deliberate" ale Rusiei asupra țintelor civile din Ucraina. Textul adoptat subliniază în special atacurile sistematice ale Rusiei asupra zonelor rezidențiale, instalațiilor energetice, spitalelor și altor servicii esențiale din Ucraina, deputații europeni solicitând Rusiei să pună capăt acestor atacuri.

Parlamentul European afirmă în rezoluția adoptată joi că războiul de agresiune al Rusiei constituie o "încălcare flagrantă a dreptului internațional" și că liderii Rusiei și ai aliaților săi trebuie trași la răspundere pentru rolul pe care l-au jucat în comiterea crimei de agresiune, a crimelor de război, a crimelor împotriva umanității și a altor crime internaționale.

Deputații europeni își exprimă sprijinul ferm pentru înființarea și punerea rapidă în funcțiune a Tribunalului special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei și încurajează toate statele membre ale UE să se alăture acestei inițiative, se arată într-un comunicat al PE.

De asemenea, aceștia salută eforturile depuse de Comisia internațională independentă de anchetă a Organizației Națiunilor Unite privind Ucraina, de Eurojust și de organizațiile societății civile în investigarea presupuselor încălcări și abuzuri ale drepturilor omului, în promovarea asumării răspunderii și în colectarea probelor.

Responsabilitate extinsă

Parlamentul afirmă că răspunderea trebuie să se extindă asupra tuturor celor aflați în poziția de a dirija sau de a facilita comiterea crimei de agresiune, inclusiv asupra înalților responsabili politici, militari și judiciari, precum membrii Dumei de Stat ruse sau ai Curții Constituționale a țării.

Deputații europeni își exprimă, de asemenea, sprijinul deplin pentru ancheta Curții Penale Internaționale (CPI) privind presupusele crime de război, crime împotriva umanității sau genocid comise în Ucraina, reamintind în același timp obligația statelor membre ale UE, în temeiul Statutului de la Roma, de a aresta și preda persoanele care fac obiectul mandatelor de arestare emise de CPI pe teritoriul lor.

Sancțiunile UE trebuie extinse

Rezoluția aprobă cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și precizează că măsurile restrictive nu ar trebui ridicate înainte ca un acord de pace să fie negociat și pus în aplicare în mod cuprinzător.

Solicitând UE să ia măsuri ferme împotriva eludării sancțiunilor, deputații europeni cer, de asemenea, Comisiei Europene și statelor membre ale UE aplicarea strictă a sancțiunilor UE împotriva Rusiei, care ar trebui extinse pentru a acoperi toate persoanele și entitățile ale căror decizii au permis sau au contribuit la comiterea de crime grave împotriva ucrainienilor.

Parlamentul aprobă Comisia internațională pentru despăgubiri pentru Ucraina

Joi, Parlamentul a susținut, de asemenea, înființarea Comisiei internaționale pentru despăgubiri pentru Ucraina, cu 465 de voturi pentru, 57 împotrivă și 47 de abțineri, în vederea acordării de despăgubiri victimelor civile din timpul războiului.

După ce Parlamentul și-a dat acordul, statele membre ale UE din cadrul Consiliului pot adopta acum decizia de a încheia convenția în numele UE, comisia pentru despăgubiri urmând să fie inaugurată în marja celei de-a 135-a sesiuni a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei de la Chișinău, la 14 mai 2026.

