Parlamentul European solicită o lege unică în UE privind violul. Tăcerea sau lipsa rezistenței nu înseamnă consimțământ

Data actualizării: Data publicării:
femeie abuz viol agresiune
Foto: Getty Images
Din articol
O definiție comună a violului Un nou cadru juridic la nivel european Abordare axată pe victime Formare obligatorie a unor profesioniști și campanii de informare

Parlamentul European solicită Comisiei Europene să propună o legislație care să stabilească o definiție comună a violului în toate statele membre, bazată pe consimțământul liber exprimat, informat și revocabil. Raportul a fost adoptat marți, cu 447 de voturi pentru, 160 împotrivă și 43 de abțineri.

O definiție comună a violului

Eurodeputații cer statelor membre care încă folosesc definiții ale violului bazate pe forță sau violență să își alinieze legislația la standardele internaționale, inclusiv la Convenția de la Istanbul, ratificată de UE în 2023, mai spune comunicatul de presă al Parlamentului European.

Potrivit textului adoptat, „tăcerea, lipsa de rezistență, absența unui «nu», consimțământul anterior, comportamentul sexual anterior sau orice relație actuală sau anterioară nu trebuie interpretate ca un consimțământ”.

De asemenea, Parlamentul subliniază că este nevoie de „o definiție comună a violului, bazată pe consimțământul liber exprimat, informat și revocabil”, precum și de sprijin și protecție adecvate pentru victime și supraviețuitori în întreaga Uniune.

Un nou cadru juridic la nivel european

Deputații europeni arată că noțiunea de consimțământ trebuie evaluată în context, inclusiv în situații care implică violență, amenințări, abuz de putere, teamă, intimidare, inconștiență, intoxicație, supunere chimică, somn, vătămare corporală, dizabilitate sau vulnerabilitate.

Raportul precizează că și reacțiile la traumă, precum imobilizarea tonică („freeze response”) sau reacția de supunere excesivă („fawn response”), trebuie reflectate în legislație și în practica judiciară. Totodată, eurodeputații își reiterează solicitarea ca violența bazată pe gen să fie inclusă în lista infracțiunilor la nivelul UE.

Abordare axată pe victime

Parlamentul susține că „numai o legislație referitoare la viol bazată pe consimțământ poate asigura accesul la justiție” și cere o abordare intersecțională și centrată pe victime.

Aceasta ar trebui să includă asistență medicală imediată, servicii de sănătate sexuală și reproductivă, avort legal și în condiții de siguranță, sprijin psihologic și asistență juridică. Eurodeputații solicită și servicii gratuite specializate, inclusiv centre de criză deschise non-stop, care să ofere asistență medicală, psihologică și juridică.

Formare obligatorie a unor profesioniști și campanii de informare

Raportul cere introducerea unei formări obligatorii, periodice și adaptate pentru profesioniștii care pot intra în contact cu victimele violului – polițiști, judecători, procurori, avocați, personal medical și lucrători din prima linie.

De asemenea, Parlamentul solicită ca în 2026 Comisia să prezinte orientări privind o educație sexuală și relațională cuprinzătoare și să lanseze campanii la nivelul UE privind consimțământul, relațiile, integritatea sexuală și autonomia corporală, precum și acțiuni împotriva miturilor violului și a propagandei anti-gen din mediul online.

Raportoarea Comisiei pentru libertăți civile, Evin Incir (S&D, Suedia), a declarat: „Este inacceptabil atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere juridic ca femeile să nu fie protejate de legile din întreaga UE prin principiul numai «da» înseamnă «da». Solicităm de ani de zile o definiție europeană comună a violului și, deși Consiliul a împiedicat includerea acesteia în Directiva privind combaterea violenței împotriva femeilor, tot mai multe guverne recunosc necesitatea acestei abordări – din 2023, Franța, Finlanda, Luxemburg și Olanda au introdus legi bazate pe consimțământ. Acum este momentul elaborăm o definiție europeană comună a violului, bazată pe absența consimțământului liber exprimat și revocabil.”

La rândul său, raportoarea Comisiei pentru drepturile femeii, Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, Polonia), a afirmat: „Una din trei femei din UE s-a confruntat cu violența de gen. Una din douăzeci a fost violată. Mulțumită femeilor curajoase precum Gisèle Pelicot, există tot mai multe apeluri la acțiune. Dar știm că în comunitățile noastre există nenumărate victime, multe care nu vor vedea niciodată dreptatea. Parlamentul pledează pentru justiție, solicitând Comisiei să propună un act legislativ, deoarece astfel putem îmbunătăți în mod activ situația femeilor, depășind legile învechite pentru a garanta același nivel de protecție în întreaga UE.”

Raportorii urmează să susțină o conferință de presă marți, la Strasbourg, pentru a prezenta detalii suplimentare despre demersul legislativ.

Editor : Ana Petrescu

