Parlamentul European va accelera acordarea unui împrumut de sprijin pentru Ucraina

Parlamentul European a decis să grăbească procesul legislativ pentru un pachet financiar destinat Ucrainei și urmează ca eurodeputații să voteze propunerea unui împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro în cadrul unei sesiuni plenare viitoare.

Marți, Parlamentul a aprobat, prin ridicare de mâini, solicitarea de a aplica așa-numita „procedură de urgență” pentru pachetul financiar european destinat Ucrainei, arată comunicatul de presă al Legislatului european.

Propunerea prevede un împrumut de sprijin de 90 de miliarde de euro, finanțat prin împrumut comun al UE de pe piețele de capital și garantat de așa-numitul „headroom” al bugetului UE. Acest instrument, dacă va fi adoptat, va oferi asistență militară și sprijin bugetar general guvernului de la Kiev, va susține industria de apărare a Ucrainei și integrarea acesteia în Baza Industrială Europeană de Apărare.

În paralel, europarlamentarii au decis să grăbească și lucrul la o propunere complementară de modificare a așa-numitei Facilități Ucraina, precum și la decizia Consiliului de a aplica procedura de cooperare consolidată, pentru ca 24 de state membre (excluzând Cehia, Ungaria și Slovacia) să poată acorda Ucrainei împrumutul menționat. Această propunere va fi supusă votului final miercuri, 21 ianuarie.

Odată ce Parlamentul European și-a demarat lucrările, împrumutul va trebui să fie aprobat în continuare de Parlament și Consiliu UE prin procedura legislativă ordinară.

Editor : Ana Petrescu