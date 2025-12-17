Parlamentul german a aprobat un pachet major de achiziții militare. Cum vor fi alocate miliardele de euro

Comisia parlamentară germană pentru buget a aprobat miercuri contracte de apărare în valoare de peste 50 de miliarde de euro pentru următorii ani, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina exercită presiuni asupra țării pentru a-și majora cheltuielile militare, relatează Reuters.

Ministrul german al Apărării a spus că decizia pune Guvernul și Parlamentul pe drumul cel bun pentru atingerea angajamentelor ambițioase în ceea ce privește cheltuielile din domeniul apărării.

Pachetul, cel mai mare de până acum pentru forțele armate ale Germaniei, se referă inclusiv la uniforme, tancuri, drone și sateliți.

Potrivit parlamentarilor din comisie, planul acoperă următoarele proiecte:

Aproximativ 21 de miliarde de euro pentru îmbrăcăminte militară și echipamente de personal pentru până la 460.000 de soldați și 80.000 de angajați civili;

O comandă în valoare de 4,2 miliarde euro pentru mărirea flotei de vehicule blindate de luptă Puma cu 200, inclusiv pentru sisteme de simulare pentru antrenament;

Aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru opt aparate de zbor pilotate de la distanță, cunoscute sub numele de MQ-9B SeaGuardian, pentru a detecta submarine, folosind Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții;

Aproximativ 1,55 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de apărare aeriană Patriot;

Aproximativ 1,76 miliarde de euro pentru un sistem de supraveghere prin satelit, cunoscut sub numele de SPOCK, pentru a ajuta o brigadă de tancuri germană desfășurată în Lituania;

Aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru sistemul de apărare antiaeriană Iris-T SLM, care folosește rachete ghidate;

Aproximativ 450 de milioane de euro pentru modernizarea sistemului de rachete Taurus.

