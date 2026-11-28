Camera Inferioară a Parlamentului Germaniei, Bundestagul, a adoptat vineri următorul buget federal după luni de dispute, aprobând cheltuieli în valoare de 556 miliarde de euro pentru 2027. Bugetul a fost adoptat cu 316 voturi pentru față de 260 împotrivă - inclusiv două din blocul conservator condus de cancelarul Friedrich Merz.

Pe lângă bugetul de bază de 556 miliarde de euro, există două fonduri speciale, care urmează să fie finanțate prin împrumuturi. Un fond special pentru investiții în infrastructură și măsuri de combatere a schimbărilor climatice este plafonat la 57,8 miliarde de euro, în timp ce alte 29,6 miliarde de euro din noi datorii pot fi folosite pentru investiții în armată, scrie dpa.

Bugetul de bază și fondurile speciale combinate oferă guvernului mai mulți bani în total decât niciodată, dintre care 123 miliarde de euro vor fi finanțați prin împrumuturi.

Peste o treime din cheltuieli sunt destinate bugetului pentru muncă și afaceri sociale.

Circa 140 de miliarde de euro, bani pentru apărare

Apărarea este, de asemenea, o prioritate-cheie, cheltuielile urmând să crească la aproape 140 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel de la sfârșitul Războiului Rece.

Bugetul include, de asemenea, 12 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei ruse.

Ministrul Finanțelor, Lars Klingbeil, a apărat nivelurile planificate ale noii datorii, explicând că acestea vor fi folosite în principal pentru apărare și investiții în domenii precum rețeaua feroviară și centrele de îngrijire a copiilor.

Dar el a spus că acum trebuie generată o creștere autosustenabilă și că 2027 „trebuie să fie anul investițiilor private”.

La începutul procesului bugetar, ministrul Finanțelor se confrunta cu un deficit de 34 de miliarde de euro pentru planurile sale. Pentru a acoperi această gaură, coaliția a convenit asupra mai multor majorări de taxe, care au fost acum formalizate într-un proiect de lege care însoțește bugetul.

Acestea includ o creștere cu 20% a cotei de impozit pentru băuturi spirtoase și extinderea taxei pe alcoolice pentru a include băuturi care conțin până la 15%.

O taxă pe băuturile zaharoase nu va intra în vigoare decât la începutul anului 2028, fiind prevăzute trei niveluri în funcție de conținutul de zahăr.

Negocierile dintre blocul conservator al cancelarului Friedrich Merz și partenerul său de coaliție social-democrat au fost neobișnuit de lungi, conservatorii cancelarului continuând să insiste pentru o reducere a taxei pe electricitate pentru consumatori și companii, chiar și după ce comisia parlamentară pentru buget și-a încheiat deliberările.

În fazele finale, Merz a reușit să promoveze măsura, care urmează să aibă costuri de 5 miliarde de euro și este finanțată inițial doar pentru 2027.

Deși aprobarea bugetului marchează un succes pentru coaliția certăreață a lui Merz, chiar și cancelarul a fost nevoit să recunoască că procesul „nu merita niciun premiu pentru eleganță”.

Între timp, Klingbeil a avertizat că trebuie învățate lecții înainte de bugetul pe 2028, despre care a spus că va fi și mai dificil. „Nu vom avea de ales decât să cerem oamenilor să facă unele sacrificii”, a spus el, deși a subliniat că toate măsurile trebuie să fie corecte.

Editor : M.C