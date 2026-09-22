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Parlamentul Lituaniei aprobă un amendament care ar permite desfășurarea armelor nucleare pe teritoriul țării

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Seimas (Parliament) Building Vilnius, Lithuania, Baltic States, Europe
Parlamentul (Seimas) Lituaniei. Foto: Profimedia
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Din articol
Argumente în favoarea votului Supliment

Parlamentul (Seimas) Lituaniei a votat în favoarea modificării Constituției, ceea ce ar ridica interdicția privind desfășurarea armelor de distrugere în masă, inclusiv a armelor nucleare, dar și a bazelor militare străine, pe teritoriul țării. Astfel, 99 de parlamentari au votat în favoarea amendamentului, 13 împotrivă, iar cinci s-au abținut.

În urma unei dezbateri din 22 septembrie, Parlamentul lituanian a aprobat o propunere de abrogare a amendamentului constituțional care interzice armele nucleare, ceea ce prevede eliminarea interdicției privind prezența armelor de distrugere în masă pe teritoriul țării. Informația a fost publicată pe site-ul Parlamentului lituanian, relatează UNN.

Documentul va fi acum analizat de comisiile competente. Adoptarea finală va necesita încă două voturi, la un interval de trei luni.

Primul vot este programat pentru 6 octombrie, iar votul final va avea loc pe 12 ianuarie 2027.

În iunie, Financial Times a relatat că Statele Unite discutau despre desfășurarea de arme nucleare în Polonia și în țările baltice. Lituania a confirmat atunci discuțiile și posibilitatea modificării Constituției.

În septembrie, Kremlinul a declarat că Lituania ar intra „în vizorul” armelor nucleare rusești dacă ar desfășura un arsenal nuclear pe teritoriul său.

În prezent, aeronavele americane cu dublă capacitate, capabile să transporte arme nucleare, sunt staționate în șase țări NATO: Belgia, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia.

După începerea războiului pe scară largă împotriva Ucrainei, Rusia și-a desfășurat armele nucleare în Belarus.

Argumente în favoarea votului

Conform Statutului Seimasului, după începerea procedurii de adoptare a amendamentelor constituționale, Seimasul va trebui să mai voteze de două ori, cu un interval de cel puțin 3 luni între voturi. Un proiect de lege de modificare a Constituției este considerat adoptat de Seimas dacă cel puțin 2/3 din totalul membrilor Seimasului — 94 de parlamentari — votează în favoarea acestuia la fiecare tur de scrutin.

Potrivit președintelui Seimas, Juozas Olekas, citat de LRT, primul vot privind adoptarea amendamentului constituțional este programat pentru 6 octombrie, iar adoptarea finală pentru 12 ianuarie a anului următor.

Olekas, autorul proiectului, a declarat că mediul de securitate al Lituaniei, poziția internațională a țării și mijloacele de asigurare a securității naționale s-au schimbat fundamental de la adoptarea Constituției. „Descurajarea nucleară a NATO este una dintre cele mai importante componente ale arhitecturii de apărare colectivă a Alianței. Scopul capacității nucleare a NATO este de a menține pacea, de a preveni șantajul și coerciunea nucleară și de a asigura o descurajare credibilă. Acest sistem de descurajare, ca parte a apărării colective, funcționează de mai multe decenii și reprezintă unul dintre cei mai importanți factori care reduc riscul unei agresiuni la scară largă împotriva Alianței”, a declarat președintele Seimas.

Potrivit lui Olekas, situația de securitate din Europa s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, escaladarea retoricii nucleare, modernizarea capacităților nucleare și consolidarea infrastructurii militare în țările vecine Lituaniei, inclusiv în regiunea Kaliningrad și în Belarus, fac necesar să se asigure că capacitatea Lituaniei de a participa pe deplin la sistemul de descurajare al NATO nu este restricționată.

Așa cum a afirmat Remigijus Motuzas, președintele Comisiei pentru afaceri externe, în cadrul unei ședințe a Seimasului, marea majoritate a țărilor membre NATO nu se confruntă cu restricții. „Nici țările noastre vecine, precum Letonia, Estonia și Polonia, nu se confruntă cu restricții. Lituania trebuie să demonstreze în mod clar aliaților și adversarilor săi că își va apăra independența prin toate mijloacele. Nu putem fi mai puțin protejați decât alte țări membre NATO. Trebuie să transmitem un semnal că Lituania este parte integrantă a sistemului de descurajare nucleară al NATO”, a subliniat el.

În prezent, articolul 137 din Constituție prevede că armele de distrugere în masă și bazele militare străine nu pot fi amplasate pe teritoriul Lituaniei.

Amendamentul aflat în dezbatere în Seimas-ul lituanian propune pur și simplu abrogarea acestei prevederi.

Supliment

Discuțiile privind desfășurarea armelor nucleare, după cum notează LRT, sunt alimentate în parte de o idee prezentată în martie de președintele francez Emmanuel Macron, aceea de a crea un nou acord european de descurajare nucleară, în cadrul căruia partenerii ar putea desfășura temporar forțe aeriene strategice franceze echipate cu arme nucleare.

Între timp, la începutul lunii iunie, Financial Times a raportat că Statele Unite luau în considerare posibilitatea desfășurării de arme nucleare în mai multe țări NATO din Europa.

Editor : M.C

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