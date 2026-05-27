Parlamentul scoţian susţine vrea să organizeze un al doilea referendum pentru independenţă. Reacția Londrei

Parlamentarii scoţieni au votat marţi pentru o moţiune care solicită Londrei să îşi dea aprobarea pentru un al doilea referendum privind independenţa Scoţiei. Downing Street a respins imediat ideea.

Membrii parlamentului scoţian de la Holyrood au votat cu 72 de voturi la 55 în favoarea moţiunii, introdusă de prim-ministrul scoţian pro-independenţă John Swinney, solicitând „delegarea puterii de a organiza un referendum Parlamentului scoţian”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Cu acest mandat din partea parlamentului, voi angaja acum un dialog cu guvernul britanic”, a declarat Swinney, adăugând că „în următoarele două săptămâni” sunt planificate discuţii cu prim-ministrul laburist Keir Starmer.

În 2022, Curtea Supremă a Regatului Unit a decis că acordul guvernului londonez este o condiţie prealabilă obligatorie pentru organizarea unui astfel de vot în această provincie britanică.

„Guvernul britanic nu susţine nici independenţa, nici organizarea unui alt referendum”, a răspuns imediat un purtător de cuvânt al Downing Street într-un comunicat.

Înainte de 2014, data primului vot pentru independenţă, „exista un acord între toate partidele, în întreaga societate civilă din Scoţia şi în cadrul parlamentelor scoţian şi britanic pentru organizarea unui referendum. Un astfel de consens nu mai există astăzi”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

La acea vreme, 55% dintre alegători au optat pentru „nu” la referendumul respectiv.

John Swinney vrea referendum în 2028

SNP, partid pro-independenţă, a ieşit învingător la alegerile locale organizate la începutul lunii mai pentru reînnoirea parlamentului scoţian, câştigând 58 din cele 129 de locuri, dar nu majoritatea absolută.

În urma rezultatelor, liderul său, John Swinney, a considerat totuşi independenţa Scoţiei „urgentă” din cauza ascensiunii partidului de extremă dreapta al lui Nigel Farage, Reform UK, în Regatul Unit.

Acest partid este lider în sondajele pentru următoarele alegeri generale britanice, programate pentru 2029. Prin urmare, John Swinney a sugerat ca un al doilea referendum privind independenţa să aibă loc în 2028. Această propunere este susţinută şi de Verzii scoţieni, care deţin 15 locuri.

Partidul Laburist, aflat la putere la Londra, şi Partidul Conservator şi Partidul Liberal Democrat din Scoţia au depus marţi amendamente prin care solicită administraţiei locale să se concentreze în schimb asupra problemelor care „au impact asupra vieţii de zi cu zi” a oamenilor, amendamente care au fost respinse în mod covârşitor.

