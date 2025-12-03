Parlamentul ucrainean a aprobat bugetul pe 2026. Aproape 60% din cheltuieli vor merge la Apărare

Parlamentul Ucrainei, Rada Supremă, a aprobat miercuri proiectul de buget pentru anul 2026 ce prevede alocarea a aproape 60% din cheltuieli pentru apărare, echivalentul a aproape o treime din PIB, relatează Reuters.

Ucraina a fost zguduită de o criză politică în urma unei ample anchete privind corupţia în sectorul energetic. Votul pe proiectul de buget era văzut de analişti politici ca un test pentru capacitatea Parlamentului de a păstra unitatea şi a aproba decizii-cheie într-o etapă critică a războiului.

„Acesta este un semnal important al rezilienţei Ucrainei şi al asigurării unei rezerve financiare stabile pentru necesităţile anului viitor”, a spus preşedintele Volodimir Zelenski.

„Priorităţile sunt clare: asigurarea apărării, programele sociale şi capacitatea de a ne reconstrui vieţile după atacurile Rusiei”, a adăugat el.

Bugetul a fost aprobat cu 257 de voturi, în pofida criticilor deputaţilor opoziţiei care au cerut salarii mai mari pentru soldaţi şi o creştere a cheltuielilor sociale. Unii deputaţi au strigat 'Ruşine!' în cursul procedurii de votare.

Potrivit ministrului de finanţe Serhii Marcenko, circa 27,2% din PIB va merge către armată şi producţia şi achiziţia de arme.

În condiţiile în care eforturile diplomatice de a pune capăt războiului nu au produs până acum rezultate concrete, Ucraina se concentrează pe creşterea producţiei interne de arme pentru a menţine liniile de apărare împotriva unui inamic mai numeros şi mai bine echipat.

Ţinta de deficit pentru anul viitor a fost stabilită la 18,5% din PIB, a indicat Marcenko, arătând că principala provocare pentru Kiev va fi să îşi asigure finanţarea externă pentru a acoperi gaura bugetară.

El a precizat că Ucraina va avea nevoie de o finanţare externă de peste 45 miliarde de dolari în 2026.

Ucraina speră să obţină un împrumut de „reparaţii” de război de la partenerii săi europeni care ar utiliza active ruseşti îngheţate.

Aprobarea proiectului de buget era şi o etapă cheie pentru ca Ucraina să îşi asigure un nou program de împrumut de la Fondul Monetar Internaţional.

Guvernul de la Kiev a prevăzut în buget atât venituri, cât şi cheltuieli mai mari pentru 2026.

Veniturile sunt prevăzute a atinge circa 2,92 mii de miliarde de grivne (68,9 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 415 miliarde de grivne faţă de 2025), iar cheltuielile aproximativ 4,84 mii de miliarde de grivne (un plus de 134,5 miliarde faţă de anul în curs).

Aproape 60% din totalul cheltuielilor va fi alocat pentru apărare, incluzând salariile soldaţilor şi achiziţiile de armament, au indicat oficiali ucraineni.

