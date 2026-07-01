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Parlamentul Ucrainei a votat ridicarea unui monument naţional ce stârneşte noi controverse istorice

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Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
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Parlamentul ucrainean a votat miercuri ridicarea unui monument în onoarea „celor mai remarcabili reprezentanţi ai naţiunii ucrainene”, dând astfel curs unui apel al preşedintelui Volodimir Zelenski. 

Textul legii votate invocă obiectivul „formării unei identităţi naţionale”. Zelenski consideră „urgentă” ridicarea monumentului şi a mulţumit parlamentului pentru că a făcut „un pas important”. El a confirmat că va promulga legea fără întârziere, scrie Agerpres, preluând dpa.

Noul monument se va numi „Panteon”, va fi construit la Kiev şi va omagia figuri-cheie din diferite perioade ale istoriei Ucrainei, începând cu Rusia Kieveană.

Reprezentanţi controversaţi din trecutul ţării, astăzi consideraţi luptători pentru independenţa Ucrainei, urmează să fie exhumaţi şi reînhumaţi în noul monument, alături de preşedinţii ucraineni.

Rămăşiţele pământeşti ale lui Andrii Melnik, liderul Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni, decedat în anul 1964, au fost repatriate recent din Luxemburg şi au fost organizate în Ucraina funeralii de stat, în prezenţa lui Zelenski şi a altor demnitari.

Memorialul Holocaustului Yad Vashem din Israel şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la rolul lui Melnik în al Doilea Război Mondial, menţionând că acesta a fost „liderul unei mişcări ce a sprijinit şi a colaborat cu Germania nazistă”.

Membri din Armata Insurecţională Ucraineană (UPA) vor avea de asemenea loc în Panteon. UPA este considerată responsabilă pentru uciderea în masă a polonezilor şi evreilor, mai ales în partea de vest a Ucrainei, în timpul ocupaţiei germane din al Doilea Război Mondial.

Decizia lui Zelenski de a oferi o decoraţie denumită „Eroii UPA” unei unităţi militare în luna mai a provocat un conflict cu Polonia, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia.

În semn de protest, preşedintele polonez Karol Nawrocki i-a retras preşedintelui ucrainean Ordinul Vulturul Alb, cea mai înaltă distincţie poloneză, decernată anterior lui Zelenski.

La rândul lor, mai mulţi politicieni ucraineni şi polonezi au returnat celeilalte ţări diferitele decoraţii primite.

Editor : B.P.

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