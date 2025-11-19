Live TV

Parlamentul Ucrainei i-a demis pe miniştrii Galuşcenko şi Grinciuk, în urma scandalului de corupţie din energie

Data publicării:
rada kiev
Sursa foto: X

Rada Supremă, parlamentul de la Kiev, a votat miercuri demiterea ministrului justiţiei, Gherman Galuşcenko, ex-ministru al energiei, şi a succesoarei acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul unui scandal de corupţie în sectorul energetic şi al unor apeluri vehemente la demisii.

O majoritate clară de două treimi din Rada Supremă a votat în favoarea demiterii celor doi.

Mai devreme, formaţiunea de opoziţie Solidaritatea Europeană, condusă de fostul preşedinte Petro Poroşenko, a blocat podiumul, cerând demisia întregului guvern.

De-abia după ce vicepremierul Taras Kacika a răspuns întrebărilor deputaţilor, votul a putut avea loc.

Galuşcenko şi Grinciuk nu au fost prezenţi în sală. Ambii şi-au prezentat demisiile acum o săptămână la cererea preşedintelui Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, înregistrări scurse în presă ale unor conversaţii despre mită implicând operatorul de stat al centralelor nucleare, Energoatom, au declanşat o criză politică în această ţară, intrată în al patrulea an al războiului cu Rusia.

Potrivit anchetei, 100 milioane de dolari din fonduri de stat au fost fraudate prin această schemă de corupţie.

Timur Mindici, un apropiat şi fost partener de afaceri al lui Volodimir Zelenski, a fugit din ţară în timp ce scandalul se adâncea şi cu câteva ore înainte de a-i fi percheziţionată locuinţa de procurorii anticorupţie.

Oleksi Cernîşov, un fost vicepremier apropiat şi el de preşedinte, se află de asemenea sub suspiciunea de corupţie. Alţi oficiali guvernamentali ar fi, la rândul lor, implicaţi într-un scandal de mită în sectorul de apărare.

Zelenski a anunţat o restructurare a conducerii celor mai importante companii energetice din ţară.

„În paralel cu un audit complet al activităţilor financiare, trebuie să înceapă o înnoire a managementului la aceste companii”, a scris el sâmbătă pe Telegram.

El a mai spus că a convenit paşii următori cu prim-ministrul Iulia Sviridenko, care anunţase anterior un 'audit cuprinzător' la toate marile companii de stat pe fondul scandalurilor din sectoarele energetic şi de apărare.

Auditul se va concentra în aceste sectoare şi în altele pe transparenţa în achiziţiile guvernamentale şi control financiar. Sviridenko a menţionat în mod specific compania de petrol şi gaz Naftogaz şi Căile ferate ucrainene.

