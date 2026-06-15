Parlamentul Ungariei limitează mandatele premierilor la 8 ani, pentru ca Viktor Orban să nu poată reveni la putere

Parlamentul ungar, dominat de partidul Tisza al premierului proeuropean Peter Magyar, a adoptat luni un amendament constituţional care limitează durata totală a mandatelor unui politician în funcţia de şef al guvernului la cel mult opt ani, o măsură care, prin efectul său retroactiv, împiedică revenirea la putere a fostului premier naţionalist Viktor Orban.

Textul aprobat prevede că nimeni nu poate fi ales prim-ministru dacă a ocupat deja acest post timp de cel puţin opt ani, inclusiv în mandate neconsecutive, în perioada scursă după 2 mai 1990. Această limitare retroactivă acoperă întreaga perioadă scursă de la căderea regimului comunist din Ungaria, potrivit Agerpres.

Partidul lui Viktor Orban, Fidesz, a criticat caracterul retroactiv al amendamentului şi a evidenţiat că acesta a fost elaborat cu dedicaţie împotriva fostului premier. Orban a avut în total cinci mandate de prim-ministru (1998-2002, 2010-2026) şi a condus guvernul timp de 20 de ani.

De partea sa, partidul de guvernământ Tisza susţine că textul nu este retroactiv, invocând ca argument că nu stabileşte obligaţii pentru trecut, ci se aplică pentru viitor şi va limita de asemenea toate mandatele viitoare ale premierilor, inclusiv pentru Peter Magyar.

Parlamentul de la Budapesta, în care partidul Tisza are o majoritate de peste două treimi, a adoptat de asemenea un act normativ prin care este desfiinţat Oficiul pentru Apărarea Suveranităţii Naţionale (SZVH), un organism creat de Viktor Orban pentru a investiga presupuse ingerinţe interne şi externe, în special finanţarea din străinătate a ONG-urilor, şi a cărui închidere a fost de asemenea cerută de Comisia Europeană.

Premierul Peter Magyar pregăteşte în acest timp şi alte măsuri controversate, inclusiv o revizuire a legislaţiei astfel încât să poată fi demis preşedintele Tamas Sulyok, un aliat al lui Orban.

Editor : M.B.