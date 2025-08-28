Live TV

Partenerii occidentali propun trei niveluri de apărare pentru Ucraina după încheierea războiului (FT)

Data publicării:
Militar
Partenerii occidentali ai Ucrainei au elaborat un plan preliminar de apărare pe trei niveluri pentru a asigura securitatea țării în cazul încheierii războiului.

Conform Financial Times, capitalele occidentale au schițat un plan preliminar care prevede crearea unei zone demilitarizate, care ar fi probabil patrulată de trupe neutre de menținere a păcii dintr-o țară terță agreată de Ucraina și Rusia.

Apoi, potrivit a trei oficiali, o frontieră mult mai puternică ar fi apărată de trupe ucrainene înarmate și antrenate de țările NATO.

Forțele europene de descurajare ar fi staționate mai adânc în interiorul Ucrainei ca a treia linie de apărare, cu resurse americane care le-ar sprijini din spate.

Cu toate acestea, chiar și cu potențialul sprijin al SUA, publicul și politicienii din multe țări europene rămân îngrijorați de perspectiva trimiterii de trupe în Ucraina.

Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, a menționat că fiecare țară din Coaliția de Voință – aliații militari care sprijină Ucraina – își va aduce contribuția, „iar în final imaginea va fi o combinație de sprijin militar, politic și economic”.

Iermak a spus că discuțiile se referă la patru-cinci brigăzi europene „pe teren, furnizate de Coaliție”, plus „facilitatori strategici” din SUA.

El a subliniat că acest lucru reprezintă „o schimbare majoră față de primăvară”.

„Într-adevăr, ultima întâlnire de la Casa Albă a devenit un punct de cotitură în mai multe privințe, aducând claritate în ceea ce privește... măsuri precum: stabilirea unor garanții de securitate și furnizarea de arme americane pentru apărarea Ucrainei prin instrumente financiare europene”, a spus Iermak.

SUA „pot oferi coloana vertebrală care face ca întreaga arhitectură de securitate și descurajare să funcționeze”, a adăugat el.

FT a afirmat că SUA au promis Europei sprijin aerian și asistență în materie de informații pentru forțele din Ucraina.

Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, a anunțat, de asemenea, că se va întâlni cu o delegație ucraineană la New York în această săptămână.

Trump a declarat că Washingtonul va lansa un „război economic” împotriva Rusiei dacă aceasta evită negocierile privind încheierea războiului împotriva Ucrainei.

 

Editor : Sebastian Eduard

